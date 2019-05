“Klaar voor de oorlog”: Giro-renner maakt indruk met foto van afgetrainde benen TLB

25 mei 2019

Er staat de renners in de Giro nog een loodzware week te wachten en gisteren werd nog maar de eerste echte bergrit op afgewerkt. Maar Movistar-renner José Joaquín Rojas (33) toont op Instagram dat het de voorbije dertien ritten toch óók al ‘pijn’ deed. De ervaren Spanjaard deelde een indrukwekkende foto met zijn volgers om dat te bewijzen. Op het beeld te zien is hoe Rojas’ aders als dikke koorden over zijn dijen, schenen en kuiten lopen. “Klaar voor de oorlog, niet?”, schreef Rojas als onderschrift bij de foto. Ook Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) en Pawel Poljanski (BORA) maakten in het verleden al indruk met een soortgelijk kiekje.

Rojas kan al terugblikken op een verdienstelijke Ronde van Italië. De ploegmaat van Mikel Landa trok al verschillende keren op avontuur en eindigde al twee keer in de top-10 (derde in rit 6 en zesde in rit 7). Rojas won (individueel) nog nooit een rit in een grote ronde, maar misschien zit er met zijn huidige benen wel nog iets in...

