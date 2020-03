“Je kan je niet inbeelden wat zo’n tijger doet met menselijk vlees”: Mike Tyson beweert dat zijn huisdier hand van vrouw verscheurde toen die over hek sprong GVS

29 maart 2020

08u00 2 Time-out Zoals Mike Tyson is er maar één. Telkens de bokslegende aan bod komt, volgt er een hallucinant verhaal. In een Instagram-live sprak de intussen 53-jarige Amerikaan over zijn voormalige tijgers als huisdieren en een akelig voorval. “Een vrouw sprong over het hek, plots werd haar hand verscheurd. Je kan je niet inbeelden wat zo’n tijger doet met menselijk vlees.” Een nieuwe gekke pagina in zijn rijkgevulde en ook wel betreurenswaardige biografie.

Over Mike Tyson (53) kan je boeken vol schrijven. Drievoudige wereldkampioen bij de zwaargewichten, volgens de meeste experts horend tot de top tien van beste boksers aller tijden, maar ook de auteur van de meest memorabele beet uit de sportgeschiedenis. Tel daarbij de drie jaar durende gevangenisstraf voor de verkrachting van de 18-jarige Desiree Washington en zijn cocaïneverslaving - het zorgde ervoor dat hij van zijn voetstuk viel en uitgespuwd werd door velen - en u weet dat ‘Iron Mike’ zowel in als uit de ring geen onbesproken figuur was én is.

Tyson stond ook bekend voor zijn voorliefde voor wilde dieren. Toen hij in 1992 zijn straf uitzat voor de verkrachtingszaak, besloot hij om enkele maanden voor zijn vrijlating een gewaagde aankoop te doen om z’n leven weer op de rails te krijgen. Hij bestelde drie witte tijgers via een louche autoverkoper. Een kostelijke affaire, want zijn nieuw gezelschap kostte ruim 180.000 euro. Bovendien gaf hij jaarlijks meer dan 160.000 euro uit aan voeding en moest hij zijn domein compleet laten aanpassen.

Twee tijgers liet hij na een poosje terugplaatsen in de natuur, maar zijn lieveling Kenya zou liefst zestien jaar lief en leed hebben gedeeld met de Amerikaan. Tót ook die plots weg moest. De lugubere reden? Kenya zou de hand van een vrouw hebben toegetakeld - zo beweert Tyson althans. In een videochat met rapper en acteur Joseph Cartagena, beter bekend als ‘Fat Joe’, doet Tyson zíjn versie uit de doeken.

“Is het waar dat jouw tijger over het hek sprong en iemands hand afbeet?”, vraagt ‘Fat Joe’ zich af. “Neen, neen, neen. Zo is het niet gegaan”, repliceert Tyson, waarna hij vertelde hoe het volgens hem liep. “Iemand sprong over het hek en begon te spelen met mijn tijger. Kenya kende de vrouw niet, dus het was een ongelukkig incident. Ze probeerden mij verantwoordelijk te stellen, tot duidelijk werd dat de dame een overtreding had begaan door op mijn eigendom te komen”, aldus Tyson.

“Maar toen ik zag wat er met haar hand was gebeurd... ik had een hele hoop geld thuis liggen. Ik gaf haar destijds 250.000 dollar (223.000 euro) - of wat het ook was - omdat zij echt wel in de miserie zat. Je kan je niet inbeelden wat zo’n tijger doet met menselijk vlees. Er is geen enkele kans dat je die beesten 100 procent kan domesticeren. Dat heb ik geleerd, ik was echt dom. Maar ik hield van hen. Ik sliep met hen en ik was blij dat ik hen zelf kon opvoeden. Ik dacht dat zoiets kon, maar dat was fout. Ze doden je zonder dat het de bedoeling is.”

Nadat hij eerder beweerde via de urine van zijn zonen dopingcontroles te hebben omzeild, een nieuw merkwaardig verhaal van Tyson. Aangezien niet geweten is om welke dame het gaat, kan het verhaal niet worden afgetoetst. Er wordt her en der alvast beweerd dat het de tijger was die over het hek sprong en de passant aanviel.

Selfies

Tyson houdt zich op dit moment bezig met zijn eigen cannabisplantage. De Amerikaanse staat California legaliseerde in 2018 cannabis, de ex-bokser sprong meteen op de kar. Er kwam veel kritiek, iets wat Tyson niet goed begrijpt. “Ik denk niet dat er negatieve effecten zijn verbonden aan marihuana”, zei hij eerder. “Niemand heeft het ooit gerookt alvorens een moord te plegen, bijvoorbeeld. Zet vijf mensen in een kamer die elkaar niet kunnen uitstaan, laat ze cannabis roken en ze zullen selfies beginnen maken. Doe hetzelfde met alcohol en ze vermoorden elkaar.”