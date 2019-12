“Ik! Neen? Oeh?”: Lukaku gaat in amusante quiz strijd aan met smartspeaker Redactie

19 december 2019

17u04 0

Een atypische uitdaging voor Romelu Lukaku. In plaats van zichzelf te meten met een robuuste verdediger, nam de 26-jarige Rode Duivel het in een quiz op tegen een zogenaamde smart speaker. Op vragen over Kerstmis wist de goalgetter niet altijd het goede antwoord, maar de voetbalweetjes waren geen geheim voor hem. Al was het toch even schrikken toen hij ontdekte dat niet híj de Inter-speler was met de meeste Instagram-volgers. “Ik. Neen? Oeh”, klonk het - met een veelzeggende blik. Kijk hierboven naar het geanimeerde duel.