“Ik ben bang. Ik wil eruit”: Eden Hazard ruilt Lamborghini in voor elektrische Nissan om over circuit te scheuren (en is er niet gerust op) TLB

27 juli 2020

11u14 1 Time-out Het hoeft niet altijd zijn Het hoeft niet altijd zijn Lamborghini te zijn. Op het Jarama Circuit in Madrid kroop Eden Hazard (29), vóór de lockdown, achter het stuur van twee elektrische wagens van Nissan. De aanvoerder van de Rode Duivels is sinds 2018 ambassadeur van het Japanse merk en mocht zowel de Nissan LEAF e+ als de LEAF NISMO RC uitproberen.

Hazard kreeg daarbij het gezelschap en de hulp van Oliver Rowland, een Brit die het in een Nissan tegen onder anderen onze Stoffel Vandoorne opneemt in de Formule E. Een meer dan capabele compagnon dus, al was Hazard er als passagier toch niet altijd even gerust op (zie video boven). Dat de LEAF NISMO RC amper 3,4 seconden nodig heeft om van 0 naar 100 kilometer per uur te gaan, had daar misschien wel wat mee te maken...

