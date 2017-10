"I believe I can fly": zóveel deugd deed de eerste zege van Oostende YP

08u53 0 Hoe viert @tarmos78 de eerste zege ? Met ' I believe i can fly ' van R.Kelly. Vanavond vliegen de drie punten alvast mee naar zee! #kvkkvo pic.twitter.com/5T5wZZom42 — KV Oostende (@kvoostende) 30 september 2017

KV Oostende nam op 19 september afscheid van coach Yves Vanderhaeghe en dik anderhalve week later heeft de ambitieuze kustploeg z'n eerste competitiezege eindelijk beet. In de West-Vlaamse derby op Kortrijk werd het 1-2 en zo'n zege doet duidelijk wat met een mens. Adnan Custovic, die (tijdelijk?) het roer overnam van Vanderhaeghe, zette na afloop 'I believe I can fly" van R. Kelly in in de kleedkamer, ondersteund door de nodige gebaren. Het leverde bovenstaande vreugdetaferelen op.

BELGA

BELGA

Lees ook: Herbeleef hoe Berrier en Gano voor de eerste driepunter van Oostende zorgden