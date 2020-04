“Hij was een bewust target”: gemaskerde dieven drongen villa van ex-international Ashley Cole binnen en bonden hem vast GVS

01 april 2020

14u21 0 Time-out Een traumatische ervaring voor Ashley Cole (39). De voormalige Engelse international - goed voor 107 caps - werd in januari op brutale wijze overvallen. Gemaskerde mannen drongen zijn villa in het Engelse dorpje Fetcham binnen, zouden hem vastgebonden hebben en gingen er met peperdure juwelen vandoor. Dat berichten Engelse media. “De daders kenden zijn domein tot in de kleinste details”, klinkt het bij de buren.

Enkele personen met bivakmutsen en in camouflagekleding drongen op 21 januari rond 21u45 de villa van Cole langs de achterdeur binnen. Engelse media weten dat de gewezen linksback van onder ander Arsenal, Chelsea en LA Galaxy werd vastgebonden aan een stoel, ondertussen sloegen de inbrekers toe. Ze gingen er onder meer van door met dure juwelen, de waarde ervan is onbekend. Ook Ashleys vriendin Sharon Canu zou aanwezig zijn geweest. Hun twee kinderen mogelijk niet.

De overvallers waren zeer professioneel, kozen er Ashley uit als bewust target en moeten hem vooraf bestudeerd hebben Buren van Ashley Cole.

Cole zelf sprak nog niet over het incident, vrienden en buren deden dat wel. “Dit was voor hem een angstaanjagende ervaring. De overvallers waren zeer professioneel, kozen er Ashley uit als bewust target en moeten hem vooraf bestudeerd hebben. Omdat hij met voorsprong de beroemdste persoon in deze buurt is, is zijn villa enorm beveiligd. Wie dit heeft gedaan, kende zijn domein tot in de kleinste details.”

Cole, 107-voudig Engels international en nu jeugdcoach bij Chelsea, was helemaal van slag. “Hij was extreem in schok, maar is ongedeerd”, aldus buurtbewoners. “Het moet een angstaanjagende ervaring zijn geweest. De politie vroeg ons dan ook om dit stil te houden. Enerzijds omdat Cole een wereldster is, maar mogelijk ook omdat de ordediensten vreesden dat de overvallers opnieuw zouden toeslaan.” De politie laat weten dat “het onderzoek naar de zware inbraak nog steeds loopt”.

Lees ook: Jan Vertonghen na gewapende inbraak: “De familie is in shock, maar oké”

Lees ook: Niet de eerste, niet de laatste bij een profvoetballer: gewapende inbraak bij Jan Vertonghen was doelgericht (+)

Inglaterra | Roban a Cole pese al aislamiento.@TheSun informó que un grupo de ladrones encapuchados, ingresó y robó en la casa de Ashley Cole, quien estaba en el lugar con su novia, Sharon Canu. La Policía local investiga el hecho: se habrían llevado una gran cantidad de joyas. pic.twitter.com/z0SinoHlMe Balón Mundial (en casa 🏡)(@ balon_mundial) link