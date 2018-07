"Hij spuugt op de club": de kritiek was loeihard, maar pokeraar Neymar trok er zich niets van aan en speelt nu de pannen van het dak GVS

12u17 0 Time-out Niet enkel met een bal, ook met pokerchips kan Neymar Jr. uitstekend overweg. Gisteren maakte de Braziliaan zijn debuut op het professionele circuit. Hij haalde meteen de finaletafel, goed voor een zesde stek en 20.000 euro. Een netelige kwestie, want Neymar kreeg bakken kritiek toen hij enkele maanden geleden tijdens de kampioenenviering van PSG liever achter zijn computer kroop dan mee te feesten met zijn collega's.

Tijdens zijn vakantie na een teleurstellend WK nam Neymar in eigen land voor het eerst deel aan een professioneel pokertoernooi. Een droom die uitkwam, want de Braziliaan is een fervent onlinespeler. Hij tekende jaren geleden een lucratief contract bij PokerStars, sindsdien demonstreert hij vanachter zijn computer uren aan een stuk zijn kunstjes. Via het wereldwijde web haalde de ster van Paris Saint-Germain op die manier al tienduizenden euro's binnen, iets waar hij dan ook maar al te graag mee uitpakt op Instagram.

Verwijten

Eén keer brak zo'n post op sociale media hem bijzonder zuur op. Neymar kreeg eind april de wind van voren toen hij niet kwam opdagen op het titelfeest van Paris Saint-Germain. Van zijn hardnekkige knieblessure had hij op dat moment niet zó veel last meer - het merendeel van de supporters en enkele bobo's binnen de club waren dan ook ziedend dat Neymar zijn collega's in de steek liet en liever op z'n klavier tokkelde.

"Hij spuugt op de club, het is ongehoord. Als hij nog bij Barcelona speelde, was hij wel bij de kampioenswedstrijd geweest. Hij denkt enkel aan zichzelf", stelde de Franse analist Christophe Dugarry. Slechts één van de vele verwijten.

Huwelijk

De kritiek viel in dovemansoren, gisteren achtte Neymar het moment gekomen voor het échte werk. In São Paulo mocht hij zich meten met de beste pokerspelers ter wereld en begeleid door pokerprof Akkari haalde hij zowaar de finaletafel. Opmerkelijk: omdat Neymar als getuige naar een trouwfeest moest, werd die finale wel een dag verzet. De andere spelers profiteerden mee, in ruil kregen ze alle hotel- en vluchtkosten terugbetaald.

Nadat hij met een flush de duimen moest leggen tegen een betere flush, schopte Neymar het tot een fraaie zesde stek - goed voor 20.000 euro. Toegegeven: met een jaarsalaris van 37 miljoen euro per jaar is het klein geld. Toch was de vreugde bij de Braziliaan ongezien. "Ik ben héél tevreden met mijn debuut", zei Neymar meteen na de eindstrijd. "Ongelooflijk dat ik al meteen de finaletafel haal. Dit was een nieuwe ervaring voor mij. Ik hou van dit spelletje." Het smaakt naar meer.