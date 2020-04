“Hij is een hypocriet”: City-speler Walker houdt seksfeestje tijdens lockdown en roept enkele uren later op om maatregelen zéker op te volgen GVS

05 april 2020

16u04 8 Time-out Kyle Walker moet in Engeland flink door het stof. Terwijl het hele land in quarantaine verkeert, nodigde de rechtsback van Manchester City doodleuk twee prostituees uit in zijn appartement. Op de koop toe riep de ploegmaat van Kevin De Bruyne enkele uren na het seksfeestje zijn Instagram-volgers op om zéker de lockdown-maatregelen op te volgen. “Hij is een hypocriet en brengt mensen in gevaar”, luidt het bij één van de dames. City is op de hoogte en onderzoekt de zaak.

Engeland ging op 24 maart in lockdown om de strijd tegen het coronavirus te winnen. Een noodzakelijke maatregel, maar Kyle Walker neemt het blijkbaar toch niet al te serieus. Samen met een vriend nodigde de 29-jarige verdediger vorige week twee prostituees uit op zijn huurappartement in het dorpje Hale, dat zo’n 15 kilometer van Manchester ligt. Het seksfeestje van 3 uur kostte de twee 1.900 euro, maar een week later dreigt de ploegmaat van De Bruyne een pak meer te verliezen.

Eerst nodigt hij vreemden uit voor seks bij hem thuis, de volgende dag spelt hij iedereen de les om zeker binnen te blijven. Hij is een hypocriet en brengt mensen in gevaar. Louise McNamara

Louise McNamara (21), één van de dames, biechtte de bewuste avond namelijk op aan The Sun. “Ik werk met een agentschap dat in Manchester gevestigd is. Ik kreeg een berichtje van mijn baas waarin stond dat een spraakmakende klant naar iets klassevol op zoek was. Ik nam een taxi naar het adres, waar een persoon me buiten opwachtte en mij naar de ingang van het appartement bracht”, vertelt Louise. “Daar ontmoette ik eerst zijn vriend, en nadien “Kai”, want zo noemde hij zichzelf.” McNamara wist eerst niet om wie het ging. ‘Pas toen ik een sigaret ging roken op het balkon, vertelde het andere meisje mij dat hij eigenlijk een bekende voetballer is. Ik had echt geen flauw idee wie hij was, maar ik nam nadien enkele foto’s met en van hem.” Daarop onder andere te zien dat Walker het geld overhandigt aan de dames.

Walker gooide de social distancing dus helemaal overboord, maar ligt nog eens extra onder vuur omdat hij slechts enkele uren na het feestje een Instagram-video met zijn 1,7 miljoen volgers deelde. Dat ze zéker allemaal moesten binnenblijven, klonk het. “Blijf binnen, was je handen, blijf de maatregelen volgen en bescherm zo de NHS (het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk, red.). Het zijn moeilijke tijden, maar we moeten nadenken over de gezondheid van de ouderen en ervoor zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden”, was zijn boodschap.

“Kyle zou echt beter moeten weten”, stelt McNamara. “Eerst nodigt hij vreemden uit voor seks bij hem thuis, de volgende dag spelt hij iedereen de les om zeker thuis te blijven. Hij is een hypocriet en brengt mensen in gevaar”, was het verdict.

Doordat de Engelse tabloids het verhaal de afgelopen uren veelvuldig naar buiten brachten, was de 48-voudig Engelse international genoodzaakt een boodschap naar buiten te sturen. Hij betwiste het bewuste seksfeestje niet - McNamara had voldoende bewijs. “Ik wil me verontschuldigen voor de keuzes die ik afgelopen week maakte”, stelt Walker in een statement. “Ik ben me ervan bewust dat ik als professioneel voetballer een rolmodel heb en bepaalde verantwoordelijkheden draag. Daarom sorry aan mijn familie, vrienden, City en de fans om hen in de steek te laten. Er zijn daarbuiten helden die een essentieel verschil maken voor onze samenleving en ook ik wil hun geweldige offers ondersteunen en benadrukken. Mijn acties staan in schril contrast met datgene wat ik had moeten doen in deze tijden.”

Een mea culpa, maar Manchester City is allerminst opgezet met de daden. “We zijn teleurgesteld om deze verhalen te horen - al namen we ook nota van de verontschuldigen van Kyle. De komende dagen starten we een intern onderzoek.”

Kyle Walker hosts sex party with two hookers before urging fans to 'stay home' during coronavirus lockdown https://t.co/t5IzpVQbnV pic.twitter.com/UofVISFzgj The Sun Football ⚽(@ TheSunFootball) link