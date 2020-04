“Hij had nood aan wat ruimte”: Cristiano Ronaldo ruilt eigen luxeappartement in voor huurvilla in rustig vissersdorpje GVS

11u37 8 Time-out Na één maand had hij er genoeg van. Cristiano Ronaldo heeft zijn 7-verdiepingen tellend luxeappartement in Funchal - de hoofdstad van geboorteland Madeira - ingeruild voor een huurvilla in vissersdorpje Caniçal. “Hij had nood aan wat ruimte”, vertelt een bron aan het Portugese magazine Vidas. De kostprijs? 4.000 euro per week.

Luxe inruilen voor nog meer luxe. Op 8 maart vloog Ronaldo met verloofde Georgina Rodriguez en kinderen richting Funchal, de hoofdstad van Madeira, om zijn zieke moeder Dolores Aveiro te bezoeken en meteen ook te ontsnappen aan de hevige coronacrisis in Italië. Ronaldo bezit in zijn geboorteland een luxeappartement van zeven verdiepingen, met prachtig oceaanzicht en een zwembad op het dak. In de overige vijf etages wonen onder andere zijn moeder, die intussen aan de betere hand is na een beroerte, en andere familieleden. Hét ideale oord, zou je dus denken.

Vier muren

Toch verliet de vijfvoudige winnaar van de Ballon d’Or enkele dagen geleden zijn miljoenenpand voor een huurvilla in het rustige vissersdorpje Caniçal. ‘CR7' werd volgens enkele bronnen knettergek tussen zijn vier muren in Funchal en een relaxte wandeling in de hoofdstad zat er niet meteen in voor de immens populaire Ronaldo. Toen hij buitenkwam, werd de wandeling op de gevoelige plaat vastgelegd. Een bron bij tijdschrift Vidas: “Ronaldo voelde zich opgesloten en had nood aan wat ruimte.”

Dus trok hij naar het oosten van het eiland. De eerste troef in het huis in Caniçal is een gigantische tuin met palmbomen, wat Ronaldo in zijn luxeappartement mist. Er zijn zes slaapkamers, een enorm zwembad en een rechtstreekse toegang tot het strand. Verder is er nog een speelkamer met snookertafel. Dit alles in een authentiekere stijl, niet zoals zijn hypermodern appartement. De Portugees betaalt 4.000 euro per week. Zijn mama en oudere broer Hugo zijn in Funchal gebleven.

Dybala

Zijn nieuwe uitvalsbasis is geografisch gezien trouwens een goede zet. Juventus denkt eraan haar spelers na het weekend te laten terugkeren naar Turijn zodat de trainingen stilaan - met alle veiligheidsmaatregelen in gedachten - hervat worden. Caniçal ligt op zo’n drie kilometer van de internationale luchthaven. Mogelijk gaat Ronaldo dus zijn laatste weekend in van de quarantaine op het eiland.

Juve-ploegmaat Paulo Dybala, die besmet geraakte met het coronavirus en vrijuit vertelde over de lijdensweg, uitte al zijn zorgen over het hervatten van de trainingen. “Ook ik mis het voetbal. Maar de wens om terug te spelen mag ons niet in de val lokken. We dreigen de fout te maken om opnieuw besmet te geraken. Als we spelen, moet iedereen in veiligheid verkeren. Niet alleen de voetballers, maar iedereen die om ons heen werkt. Ook al heeft iedereen een groot verlangen om terug te keren.”

