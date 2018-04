"Heb je de bommen goed ingepakt, schat?" Grapje op luchthaven komt NFL-speler zéér duur te staan Peter Luysterborg

11 april 2018

16u59

Trevor Davis, een American football-speler bij de Green Bay Packers (Wisconsin), heeft zichzelf behoorlijk in nesten gewerkt op de luchthaven van Los Angeles. Toen Davis aan de balie van Hawaiian Airlines arriveerde, stelde een hostess hem de gebruikelijke vraag: "Of er scherpe voorwerpen of explosieven in zijn bagage zaten?" Davis draaide zich om naar zijn vriendin en vroeg haar: "Heb je de bommen goed ingepakt, schat?"

De gevolgen lieten zich raden. Het soort grapjes waar Amerikaanse (en andere) luchtvaartautoriteiten sinds 9/11 niet meer mee lachen, kwam Davis duur te staan. De football-speler werd onmiddellijk in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Pas na betaling van een borgsom van 15.000 dollar kreeg hij zijn vrijheid terug. Op 3 mei moet Davis voor een rechter verschijnen.

De arrestatie van Davis lokte in de VS gemengde gevoelens uit. Sommigen noemden de reactie van de veiligheidsdiensten 'overdreven', anderen bestempelden het antwoord van Davis bij de security check als 'idioot'.