“God slaapt nooit”: ex-spits Gent en Zulte Waregem helpt ploegmakker in nood en wordt rijkelijk beloond GVS

10 november 2018

23u50 0 Time-out U kent hem wel nog, Habib Habibou. De Fransman met Afrikaanse roots scoorde op onze Belgische velden aardig wat goals bij Charleroi, Zulte Waregem en AA Gent, maar viel ook op voor zijn bijwijlen vreemd gedrag. Nu liet hij ook van zich spreken bij zijn huidige Israëlische club Maccabi Petach Tikva.

God never sleep help ur friend he will give u more. ❤️ https://t.co/XPZ79lpeSO Habib Habibou(@ HabibHabibou7) link

Met 48 goals in de Jupiler Pro League én een heel vreemde techniek om een eend van een grasmat te verwijderen, is de naam van Habib Habibou in menig hersenen van de modale voetballiefhebber gegrift. De inmiddels 31-jarige spits speelt tegenwoordig voor Maccabi Petach Tikva in de Israëlische competitie, en ook daar weet hij in de schijnwerpers te staan.

In het slot van een wedstrijd tegen Maccabi Netanya ontfermde de ex-speler van Charleroi, Zulte Waregem en AA Gent zich over een gekwetste ploegmakker. Een nobele daad, waar hij dan ook rijkelijk voor beloond werd. Het spel ging immers gewoon door, waarna een voorzet na mistasten van de doelman prompt tot bij ‘Superbibou’ kwam. Eventjes de winning goal in minuut 88 binnen leggen, dacht hij, waarna Habibou zich opnieuw ging bekommeren om zijn collega in nood.

De treffer was een geschenk van bovenaf, aldus de aanvaller. “God slaapt nooit. Als je een vriend helpt, dan geeft hij je iets terug.”

Victoire +3 bon week end place à la selection pic.twitter.com/pAVH0MTwZP Habib Habibou(@ HabibHabibou7) link

Escroc 😂 Enzo Ebosse(@ Enzo_Ebosse) link