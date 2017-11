"Ge gaat hert of ge gaat niet": Tom Boonen kiest voor kolossale tattoo Glenn Van Snick

Tom Boonen gaat voor een nieuwe tatoeage, en wat voor één. De ex-wielerkampioen - die zich voortaan volledig toelegt op de autosport - kiest voor een reusachtig hert op de rug. "Het wordt heel graaf", vertelt zanger-tatoeëerder Jef Van Echelpoel aan Studio Brussel.

"Ge gaat hert of ge gaat niet", lichtte Boonen eerder deze week al een tipje van de sluier op. Zanger Tijs Vanneste - beter bekend als Van Echelpoel - is ook tatoeëerder én goede vriend van Boonen en is volop bezig om de kolossale tekening aan te brengen. "Het wordt heel graaf, het is nogal ne keirel", vertelt de kunstenaar aan Studio Brussel. "Het is een volledige hertenkop over heel zijn rug. Die is volledig volgeknald."

"Maar Tom is heel extreem hoor. Normaal deel je het aanbrengen van zo een tattoo op in sessies van 3 uur, maar hij wil meteen 5 à 6 uur doordoen. De laatste keer was hij na een sessie 2 uur in shock, hij stond echt te trillen op zijn poten", aldus Van Echelpoel. Het zou een volledige 3D-tekening worden.