"Ex-American Footballer vermoordde zijn vrouw door haar de keel over te snijden" Mike De Beck

Bizar verhaal vanuit Amerika. Daar wordt Anthony McClanahan, een voormalige American Footballer, beschuldigd van het vermoorden van zijn eigen vrouw. Althans, dat zeggen de openbare aanklagers.

De ex-speler van de Dallas Cowboys werd op twee november door de ordediensten gevonden terwijl hij helemaal onder het bloed op de grond lag. Hij kon de agenten nog net waarschuwen waarna ook zijn 28-jarige vrouw werd gevonden. Of toch, het lichaam van Keri McClanahan. Ook zij zat helemaal onder het bloed en er werden snijwonden teruggevonden in haar nek. Met een klein en scherp mes werd ze vermoord.

Haar 46-jarige man vertelde aan de agenten dat ze werden aangevallen, maar verder onderzoek wees uit dat er niemand anders in de buurt was. Enkel Anthony, zijn vrouw en hun baby. Uiteindelijk was het een attente buur die de politie opbelde omdat die Anthony op de grond zag kruipen.

Het is niet de eerste keer dat McClanahan in opspraak komt. De voormalige topsporter werd vorige maand nog aangeklaagd voor het kidnappen van zijn eigen zoon. De politie wist te vertellen dat McClanahan zijn achtjarig zoontje uit een voorgaande relatie op school had opgepikt om daarna met hem door Nevada en Utah te reizen. Op 12 oktober werd hij voor die feiten nog gearresteerd. Nu hangt er iets van veel grotere orde boven zijn hoofd.