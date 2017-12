"Ernie er zit kebab in je oor": Franse bokser provoceert Turkse opponent, maar krijgt daarna de volle lading DMM

Patrice Quarteron biedt Sean Tolouee een hapje kebab aan. Time-out In Frankrijk gaan Patrice Quarteron en Sean Tolouee druk over de tongen. Beide heren gingen gisteren op de weging voor hun kamp muay-thaï flink hun boekje te buiten. En daar had Quarteron zowaar een kebab voor meegebracht...

"Je moet goed eten voor je kamp om voldoende krachten op te doen"

"Ik heet mijn Turkse vriend graag welkom met een typisch gerecht uit zijn streek", opende Quarteron provocerend de debatten na de weging. Net als bij alle andere vechtsporten, volgt ook bij muay-thaï een intense stare-down waarbij de twee kemphanen elkaar nog een laatste keer in de ogen kijken.

"Je moet goed eten voor je kamp om voldoende krachten op te doen en daarbij wil ik je vandaag helpen", vervolgde Quarteron zijn spelletje psychologische oorlogsvoering. De 38-jarige Fransman gaf zijn tegenstander zo een origineel antwoord op eerdere provocaties via Instagram. Daarin had Tolouee gepronkt met het shirt van Quarteron, gedrapeerd over zijn toiletbril.

Quarteron liet de schunnige WC-uitlating dus duidelijk niet aan zijn hart komen. Ook Tolouee zag de humor van het daaropvolgende kebab-toneeltje in. De Turkse vechter speelde het toneeltje schijnbaar met plezier mee, tot hij de snack daarna weer vol in het gezicht van Quarteron katapulteerde. De gemoederen dreigden even te verhitten, maar gelukkig konden de entourages van beide vechters de twee snel uit elkaar halen.

De kamp zelf dan? Die had gisteravond (zonder noemenswaardige titels op het spel) weinig om het lijf. Quarteron zou met een technische knock-out zegevieren over Tolouee, die zo een einde ziet komen aan een reeks van dertig ongeslagen wedstrijden.