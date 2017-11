"Eentje is geentje. Verdorie, ik hou van mijn leven": Mayweather geniet duidelijk volop van leven na 'Money Fight' Redactie

20u41

Bron: Instagram 0 rv Mayweather pronkt met zijn vriendinnen. Time-out Floyd Mayweather geniet duidelijk met volle teugen van het leven na de 'Money Fight'. De Amerikaanse ex-bokser post op Instagram regelmatig kiekjes die zijn luxeleven moeten onderstrepen en ook vandaag heeft 'Money' zijn bijna twintig miljoen volgers niet teleurgesteld.

Mayweather deelde vandaag vier foto's waarop hij te zien is in het gezelschap van drie wel héél schaars geklede dames. "Omdat eentje eigenlijk geentje is", schrijft de 40-jarige bokslegende. "Verdorie, ik hou van mijn leven."

In aanloop naar de 'Money Fight' had Mayweather een 'geheime' relatie met de Britse schone Abigail Clarke. Maar iets zegt ons er ondertussen een einde gekomen is aan de romance...

Having one is too close to having none. Damn, I love my life! Een foto die is geplaatst door Floyd Mayweather (@floydmayweather) op 02 nov 2017 om 08:54 CET