"Een schande voor het Russische voetbal": commentator verlaat zijn post na dubbele blunder van ref Mike De Beck

16u20

Bron: 20 Minutes 0

Een Russische commentator heeft het helemaal gehad. Vladimir Nikolsky was een duel in de Russische tweede klasse tussen Torpedo en Tekstilshchik aan het becommentariëren wanneer het in de 64ste minuut na een hoekschop razendsnel naar de overkant ging. De doelman van de bezoekers Ivanovo Alexei Smirnov ging zwaar in de fout en probeerde het zelf recht te trekken door een penaltyfout te veroorzaken. Althans dat dacht de commentator, want de scheidsrechter van dienst gaf prompt een vrije trap net buiten de zestien. En dat terwijl de spits van Torpedo wel degelijk in de zestien ten val werd gebracht.

Lees ook Standard-doelman Ochoa kon wel door de grond zakken na deze schlemielige fase

Alsof dat nog niet erg genoeg was belandde de vrije trap tegen de arm van een verdediger van Tekstilshchik. Dit keer gebaarde de scheidsrechter van krommenaas. De commentator van dienst, Vladimir Nikolsky, kon zijn ogen nauwelijks geloven en had het over "een schande voor het Russische voetbal". Bij het zien van zoveel onkunde besloot een razende Nikolsky zijn plaats in de tribune dan maar te verlaten. We zien het pakweg Filip Joos of Frank Raes niet meteen doen...