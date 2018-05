"Dua Lipa bracht de nacht door met speler van Real Madrid na Champions League-finale", popster komt met perfect antwoord op roddel TLB

30 mei 2018

10u10

Bron: El Periódico 0 Time-out "One kiss is all it takes . Fallin' in love with me", zingt de Britse popzangeres Dua Lipa in haar recentste hit. Zou Marco Asensio kunnen bevestigen of die woorden kloppen? Volgens enkele buitenlandse media bracht de winger van Real Madrid na de Champions League-finale de nacht door met de populaire zangeres. Dua Lipa zelf reageerde inmiddels al op de knotsgekke roddel.

Zaterdagavond, rond de klok van 20u30. In een luchtig pakje palmde Dua Lipa met haar danspasjes en zangkunsten even het Olimpiyskiy-stadion in Kiev in. Ze bracht hits als 'One Kiss' en 'No Lie' (samen met Sean Paul, red.) en maakte het toneel dan vrij voor de heren voetballers.

Real Madrid won de Champions League uiteindelijk, maar volgens het Spaanse medium El Periódico en CNN Turkije veroverde Marco Asensio - die inviel in minuut 89 - meer dan alleen de Beker met de Grote Oren. De 22-jarige Spanjaard zou in Oekraïne immers ook het hart van de in Londen geboren zangeres met Albanese roots gestolen hebben. "De twee brachten de nacht zelfs met elkaar door", stelt El Periódico zelfs.

Een knotsgekke roddel, waarop Dua Lipa inmiddels ook reageerde via haar officiële Twitter-account. "Ik heb Marco Asensio zelfs niet ontmoet en de kans dat dat ooit zal gebeuren is miniem", schrijft de 22-jarige zangeres. "Mijn manager is een Liverpool-supporter en zou me zo'n stunt nooit vergeven. Ik heb echt geen idee waar deze roddel vandaan komt."

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe DUA LIPA(@ DUALIPA) link

I LITERALLY HAVE NO IDEA!! https://t.co/8YYWbCbPZF DUA LIPA(@ DUALIPA) link

Het optreden van Dua Lipa voor de aftrap van de finale: