“Dries Mertens zal voor Napoli geen acht matchen spelen”, voorspelde Italiaanse ex-Eupencoach in 2013 ODBS

14 juni 2020

16u29 0 Time Out Als Eziolino Capuano onderstaand videofragment vandaag voorgeschoteld krijgt, verstopt de Italiaanse trainer zich meer dan waarschijnlijk onder tafel van schaamte. In het verleden werd er al lacherig gedaan om de uitspraak van Capuano, maar nu Mertens zich na Als Eziolino Capuano onderstaand videofragment vandaag voorgeschoteld krijgt, verstopt de Italiaanse trainer zich meer dan waarschijnlijk onder tafel van schaamte. In het verleden werd er al lacherig gedaan om de uitspraak van Capuano, maar nu Mertens zich na zijn goal tegen Inter gisteravond tot recordschutter van Napoli kroonde, is de quote zo mogelijk nog gênanter. Ook Mertens zelf lacht ermee op Instagram.



De momenteel 55-jarige Capuano, al goed voor zowaar 24 clubs in zijn 32-jarige trainerscarrière en nu coach van Serie C-club Avellino, in juni 2013: “Als Rafa Benitez (de toenmalige coach, red.) denkt om Napoli te versterken met de transfer van Mertens, dan zeg ik, vandaag 17 juni 2013, het volgende: Mertens zal voor Napoli geen acht wedstrijden spelen.”

Opvallend: Capuano heeft ook zijn kans gekregen in de Jupiler Pro League. In een ver verleden was hij even trainer van KAS Eupen, dat hem op 6 september 2010 aanstelde als hoofdcoach. Achttien dagen later zat zijn avontuur er al op in de Oostkantons - waar Capuano zich zowel in woord als daad gedroeg als een echte mafketel. Een reputatie die hem zeker met deze fameuze uitspraak rond Mertens voor eeuwig zal achtervolgen.

Mertens kroont zich tot Napolitaans recordschutter:



