"Dit wordt mijn nieuw buitenverblijf": Djokovic koopt luxeflats voor 18 miljoen euro, waaronder dit pareltje in Miami Beach

10u32 0 Eighty Seven Park Time-out Sportief werd 2017 een annus horribilis voor Novak Djokovic. Door een aanslepende elleboogblessure zette hij in juli al een punt achter het seizoen, waardoor hij onlangs uit de top tien viel. Naast de court ging het de aimabele Serviër beter af: hij werd in september voor de tweede keer papa, opende een derde restaurant en recent kocht hij ook zijn eerste buitenverblijven in New York en Miami.

Samen met zijn echtgenote Jelena, Stefan (2) en de pasgeboren Tara woont Djokovic (30) in Monaco. Maar zeker als hij in de Verenigde Staten vertoeft, weet 'Nole' straks waar naartoe. De tennislegende zette zijn handtekening onder contracten voor luxueuze appartementen in New York en Miami. In de 'Big Apple' steekt hij 9,3 miljoen euro voor twee flats met telkens twee slaap- en badkamers in een prestigieus vastgoedproject in Soho naar de hand van de vermaarde architect Renzo Piano.

Van zijn lange revalidatie dit jaar maakte Djokovic, gecoacht door achtvoudig grandslamwinnaar Andre Agassi nadat hij zijn samenwerking met Boris Becker stopzette, ook gebruik om zich vastgoed aan te schaffen in South Beach Miami. Zijn eigen stekje in Eighty Seven Park, een 70 appartementen tellende toren op het bekende Collins Avenue. De Serviër telde 8,5 miljoen neer voor een flat met drie slaapkamers en even veel badkamers. De toren biedt ook services aan die eigen zijn aan hotels zoals gemeenschappelijke eet- en leefruimtes en een zwembad.

Net als in New York heeft Renzo Piano, die ook het Whitney Museum of American Art op zijn naam heeft staan, dit staaltje van straffe architectuur ontworpen. Spaarcenten heeft Djokovic alvast: de twaalfvoudige grandslamwinnaar streek in 2015 louter met tennis alleen 17,3 miljoen euro op. Djokovic heeft inmiddels ook de kaap van de 85 miljoen euro aan prijzengeld in zijn carrière gerond. Lucratieve sponsor- en reclamedeals niet inbegrepen.

Djokovic kan genieten van een fantastisch zicht over de Atlantische Oceaan, aan de noordkant van de toren ligt dan weer een park waar alleen de flatbewoners toegang tot krijgen. Voor de inrichting van dat park tekende het Nederlandse West 8, dat beroemd werd dankzij de transformatie van Governor's Island in New York.

"Ik stond versteld van de aangeboden service, de toegang tot het park, de botanicus die er voltijds werkt en de geweldige uitzichten op zowel land als zee", aldus Djokovic in een communiqué. "De perfecte levensstijl voor Jelena en mezelf. Ik ben ook helemaal weg van het design en de locatie, een onverwachte stukje rust in een drukke en snel groeiende buurt als deze. Dit wordt vanaf nu mijn nieuw toevluchtsoord als ik rust nodig heb."

Eighty Seven Park Een botanicus zorgt ook binnenin voor het nodige groen.

Djokovic is in 2018 uit op revanche na een tegenvallend seizoen waarin hij zowel op Roland Garros als Wimbledon niet verder kwam dan de kwartfinales. Op de Australian Open moest hij zelfs al in de tweede ronde inpakken. Zijn laatste zege op een grandslamtoernooi dateert van Roland Garros in 2016. 'Down Under' wil hij er in januari opnieuw staan. De Australian Open is ook het lievelingstoernooi van Djokovic: hij won er al zes keer, een record aantal dat hij deelt met de legendarische Australiër Roy Emerson.

