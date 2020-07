“Dikke waterbuffel”: Engelse cultspits Akinfenwa onthult hoe feestavond er al snel een werd vol frustratie YP

09 juli 2020

16u07

Bron: The Telegraph 0 Time-out “Dikke waterbuffel": ziedaar de term waarmee een vertegenwoordiger van Fleetwood Town afgelopen maandag verwees naar Adebayo Akinfenwa, aanvaller bij tegenstander Wycombe Wanderers in de play-offs voor promotie naar de League One (derde klasse). De 38-jarige cultspits uitte in een uitgebreid statement zijn ongenoegen, de Engelse voetbalbond gaf al aan de zaak te zullen onderzoeken.

Nochtans leek het in eerste instantie een feestavond te gaan worden voor de 38-jarige cultspits. Zo had hij zijn team, de Wycombe Wanderers, maandagavond aan een 2-2-gelijkspel geholpen tegen Fleetwood Town in de halve finales van de play-offs voor promotie naar de League One. Omdat de heenwedstrijd met 4-1 gewonnen werd, mogen de Wanderers dus naar de finale. Maar de stemming sloeg al snel om, zo onthult Akinfenwa in een uitgebreid statement op zijn Twitterpagina. “Maandagavond was een van de sportieve hoogtepunten van mijn carrière bij Wycombe tot dusver, want we mogen naar de League One Play-Off finale op Wembley. Maar wat een avond vol vreugde moest worden, werd er al snel een vol frustratie.”

“Ik ben al vaker uitgescholden geweest, niet alleen over mijn lichaamsbouw maar ook over mijn kleur. Al heel m’n leven lang heb ik te maken gekregen met racisme. (...) Ik heb mezelf altijd voorgenomen om op te staan en mijn stem te laten horen wanneer het over racisme gaat, want ik geloof dat opvoeding de sleutel is tot een toekomst zonder racistische discriminatie.” En afgelopen maandag werd hij opnieuw geviseerd. “Na de wedstrijd vernam ik dat een vertegenwoordiger van de tegenstander herhaaldelijke keren naar mij had verwezen als ‘dikke waterbuffel’, op een denigrerende manier. Of het nu bewust racistisch bedoeld was, en los van de context waarin het gebruikt werd; als we echt voor verandering willen zorgen, dan moeten we ernaar streven om mekaar op te voeden over deze kwestie.”

Ontmenselijkt

“Een waterbuffel is een donker dier en als zwarte man geloof ik dat ik ontmenselijkt ben door de manier waarop ik met zo’n dier vergeleken word”, aldus Akinfenwa, die het statement afsluit met een oproep. “Op de knie gaan zitten, campagnes op sociale media ondersteunen en een logo op onze shirts dragen is een goeie start, maar het is niet genoeg. Het zal er niet voor zorgen dat er op de lange termijn verandering komt. Het echte werk moet nu starten en alleen door opvoeding kunnen we allemaal samen vooruit gaan.”

Volgens The Telegraph zal de Engelse voetbalbond de zaak alvast verder uitspitten. “We weten van de aantijgingen en zullen een onderzoek starten”, klonk het bij een woordvoerder.