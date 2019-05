“Diego kon niets weigeren aan de maffia”: film rond Maradona met ongezien beeldmateriaal in première ODBS

22 mei 2019

10u46

Een van de meest opvallende prenten die in première gaat op het filmfestival van Cannes is 'Diego Maradona', een biopic over het leven en de carrière van een van 's werelds beste en meest beruchte voetballers. Al zag de Argentijn die zelf nog niet eens.

Het team achter de film, met de gelauwerde regisseur Asif Kapadia, producer James Gay-Rees en met muziek van Golden Globe-genomineerde Antonio Pinto, was ook al verantwoordelijk voor de documentaires ‘Senna’ en ‘Amy’, rond de levens van respectievelijk Ayrton Senna en Amy Winehouse. ‘Diego Maradona’ is geselecteerd uit 500 uur, dikwijls nog ongezien, beeldmateriaal uit zijn persoonlijk archief en bevat naast gesprekken met Diego ook exclusieve interviews met mensen die dicht bij hem stonden. “Met Diego zou ik de hele wereld willen rondreizen, met Maradona... niet één stap.” Ook zijn neergang, gestart in Napels waar hij nochtans de scudetto pakte, komt uitgebreid aan bod. “Voetbal is het spel van bedrog. Hij kon onmogelijk nee zeggen tegen de maffia.” Tot de bescherming die hij genoot, afbrokkelde.

Kapadia vertelt ook hoe Maradona de film zelf nog niet eens gezien heeft. “Een afspraak maken met hem was onmogelijk: hij reist continu de hele wereld rond. Op een gegeven moment dachten we hem gestrikt te hebben in Argentinië, maar op de dag zelf bleek hij dan weer naar Mexico gevlogen te zijn. Dan hebben we de film zonder zijn finale toestemming maar ingeblikt. We dachten dat we het hem dan maar op het volgende grote event zouden tonen. Maar toen dat afgesproken was, moest hij plots aan de schouder geopereerd worden.”