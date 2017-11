"Die kan je gewoon melken man!": Van der Gijp heeft lesje duidelijk nog niet geleerd na 'verkrachtingsrel' Redactie

08u00

Bron: Voetbal Inside 0 rv . Time-out De ene storm rond de Nederlandse voetbaltalkshow 'Voetbal Inside' is nog niet gaan liggen, of er steekt al een nieuw polemiekje de kop op.

Nadat de beruchte analisten René van der Gijp en Johan Derksen ruim een week geleden de wind van voren hebben gekregen omdat ze lachten met de (naar eigen zeggen) verkrachte televisiemaker Jelle Brandt Corstius, heeft Van der Gijp zich deze week laten schunnige verleiden tot een opmerking die hem weer kritiek oplevert.

De 56-jarige 'Gijp' liet in 'Voetbal Inside' al vaker weten dat hij niet de grootste darts-aanhanger is. Maar afgelopen weekend zorgde de sport toch voor de "twee hoogtepunten van zijn weekend". Of beter: de walk-on girls die Michael 'Mighty Mike van Gerwen vergezelden deden dat.

"Die kan je gewoon melken man!", zei Van der Gijp over de vrouwen. Derksen riep hem even tot de orde, al leek hij zijn boodschap niet echt te menen. "Dit is seksistisch en platvloers. Ik heb één voorstel: laat de beelden nog een keer zien." De scherpe reacties op de sociaalnetwerksites lieten uiteraard niet lang op zich wachten.

Weer een bevestiging dat René van der Gijp en Johan Derksen niets meer dan gore, oude mannetjes zijn. Bah. Mark(@ essinq) link

alleen als ze net bevallen is gijp; terug naar school voor elementaire biologie erik dol(@ dol_erik) link

Die lui zijn zwaar gestoord. Wat un slap gelu? zonder enig inhoud. Gijp is rijp voor "one flew over the cuckoo's nest. Nanjing Johnny(@ HardrockJohnny) link

De twee hoogtepunten van René van der Gijp van afgelopen weekend bij @VoetbalInside.#VoetbalInside

cc @DaniellaAllfree pic.twitter.com/hcCuTezbLJ Robert Knijff(@ RobertKnijff) link

Wat een kleuter die vd Gijp. #voetbalinside Michel(@ darghhh) link

