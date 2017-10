'De Ideale Wereld' doet het opnieuw: liplezers ontrafelen op hilarische wijze wat Rode Duivels bespreken op het veld Manu Henry

De liplezers van 'De Ideale Wereld' hebben weer toegeslagen, en hoe. Eind maart kon u de lachspieren al eens testen, toen het satirische programma uitpakte met een filmpje over hetgeen er allemaal op een voetbalveld besproken wordt. Vanmorgen was het opnieuw van dat. Het resultaat is, net als de vorige keer, simpelweg hilarisch. Kijkt u mee in onderstaande beelden.