‘Dancing with the Stars’, de voetballersversie: Portugese ex-topper van Liverpool en Chelsea heeft de lachers op de hand ODBS

15 januari 2019

21u38 0 Time-out Raul Meireles stond er in zijn tijd als speler van Liverpool en Chelsea al bekend om een ietwat vreemde vogel te zijn. Die reputatie doet hij in zijn thuisland Portugal alle eer aan.

In Portugal is niet ‘Dancing With the Stars’ populair, maar wel ‘Lip Sync’ - een soort van karaokeshow zonder zang maar wel met dans waarbij het vooral belangrijk is het publiek mee te krijgen. Zij bepalen wie er wint. De ex-middenvelder van ook Porto, goed voor 73 A-caps, bracht er een nummer van de Portugese zanger Antonio Variacoes ten berde. De reden achter die keuze: “Iedereen zegt me dat ik hard lijk op Antonio Variacoes sinds ik mijn baard laat groeien, dus ik dacht: ‘waarom geen liedje van Variacoes?’”, aldus Meireles (35) na zijn opvallend optreden.

Met iets wat op een bandana lijkt op het hoofd en met bandages rond het bovenlijf, bracht de ware hipster -hij lijkt meer op Bradley Wiggins- ‘O corpo e que paga’, een hit uit 1983. Vrij vertaald, ‘Het lichaam dat loont’. De hevig getatoeëerde Meireles won met Chelsea de Champions League en speelde na zijn Engels avontuur nog voor Fenerbahce, waarna hij de schoenen in 2016 aan de haak hing.