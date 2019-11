“Cristiano Ronaldo in het geheim getrouwd met Georgina Rodriguez” Redactie

20 november 2019

21u03

Bron: Novella 2000 2 Time-out Cristiano Ronaldo (34) en Georgina Rodriguez (25) zouden in het geheim getrouwd zijn. Dat schrijft het Italiaanse magazine ‘Novella 2000'. De huwelijksceremonie zou hebben plaatsgevonden in Marokko en Badr Hari - kickbokser en vriend van Ronaldo - zou geholpen hebben met de organisatie.

Het huwelijk vond volgens het Italiaanse blad plaats in intieme kring. Enkel dichte familie en een paar goede vrienden van het koppel kregen naar verluidt een uitnodiging. De pers was uiteraard niet welkom, maar ‘Novella 2000' meldt dat zij het nieuws bevestigd kregen van bronnen die dicht bij Ronaldo en Rodriguez staan. De Portugese superster en zijn partner hebben het nieuws nog niet bevestigd of ontkend.

Ronaldo ontmoette Rodriguez in juni 2016, toen ze nog werkte in een Gucci-winkel in het centrum van Madrid. In november 2017 beviel Gio van hun eerste kindje: dochtertje Alana Martina. Via een surrogaatmoeder was Ronaldo al vader van drie kinderen: Cristiano Jr (8) en de tweeling Eva en Mateo, die op 8 juni 2017 het levenslicht zagen en waarover Georgina zich snel ontfermde. Tot blijdschap van Dolores, de moeder van Cristiano. “Georgina is de moeder van mijn kleindochter en een toekomstige schoondochter”, zei de Portugese ooit. Volgens ‘Novella 2000' is dat inmiddels dus het geval.