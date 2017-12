'Cav' amuseert zich kostelijk met Vandoorne in het Midden-Oosten: "Natuurlijk kan hij in de wind fietsen, hij is van Vlaanderen" DMM

06u37 0 RV/Instagram: markcavendish Vandoorne en Cav gingen er in Abu Dhabi samen op uit. Time-out Er waart een ex-wereldkampioen wielrennen rond in Abu Dhabi en dat hebben de Formule 1-piloten geweten. Mark Cavendish woonde afgelopen weekend de laatste Grote Prijs van het seizoen bij in de paddock van McLaren en de Brit heeft daar duidelijk vrienden aan overgehouden.

'Cav' nam onze eigenste Stoffel Vandoorne gisteren mee voor een tochtje op de fiets. Het duo trotseerde de woestijnwind op kaarsrechte wegen en dat zorgde bij de Brit zelfs voor een klein complimentje aan het adres van onze landgenoot. "Kleine training gedaan met Stoffel vandaag en hij kan wel degelijk een stukje in de wind rijden. Kan ook niet anders, want hij is van Vlaanderen", klinkt het op Instagram. Vandoorne is overigens niet de eerste F1-coureur, ook ploegmakker Fernando Alonso is een fervent fietser.

Cavendish is in Abu Dhabi dan weer de hand aan het leggen aan zijn basis voor het nieuwe wielerseizoen. De sprinter van Dimension Data hoopt er na een pechjaar weer helemaal te staan in 2018.

Nice little spin tonight with this dude @svandoorne. Clever in the wind. Of course he is, he’s from Flanders! Een foto die is geplaatst door Mark Cavendish (@markcavendish) op 30 nov 2017 om 21:08 CET

Had THE best weekend at the #abudhabi @f1. @ymcofficial puts on the most amazing weekend, on & off the track. Thank you so so much to all my friends @abudhabisc, @mclaren & @richardmilleofficial for making me feel so welcome. 😘🏎 Een foto die is geplaatst door Mark Cavendish (@markcavendish) op 29 nov 2017 om 10:50 CET

Where we headed? Een foto die is geplaatst door Mark Cavendish (@markcavendish) op 29 nov 2017 om 11:13 CET

