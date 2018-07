#BRABEL wordt even #BELBRA: Rode Duivels krijgen 'steun' van tricolore lingeriemodellen VHS

05 juli 2018

0

Omdat de Rode Duivels in Rusland werkelijk alle steun kunnen gebruiken in hun kwartfinale tegen topfavoriet Brazilië, presenteert Lingerie Ohlala uit Lendelede dé outfit voor de vrouwelijke Duivelfans. "Als specialist op het vlak van ondersteuning konden we niet aan de zijlijn blijven staan”, zegt zaakvoerster Lot Decock. “Hazard en co kunnen elk steuntje in de rug gebruiken en met deze tropische temperaturen is onze outfit allicht een stukje aangenamer om te dragen dan een berenmuts of een tricolore pruik. #BRABEL wordt daarom even #BELBRA, letterlijk dan.” We duimen met een knipoog naar onze jongens in Rusland met een ludiek filmpje.”