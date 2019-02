“Blijf gewoon nog efkes thuis”: ‘De Ideale Wereld’ heeft in Thuis-parodie boodschap voor Pozuelo MH

22 februari 2019

12u04

Bron: Canvas 0

De transfersoap rond Alejandro Pozuelo is nog niet ten einde. De Spaanse spelmaker van Racing Genk maakte gisteren de 90 minuten vol in de Europa League-confrontatie met Slavia Praag, maar stuurt nog steeds aan op een vertrek. Bij ‘De Ideale Wereld’ hebben ze alvast een boodschap voor de Andalusiër. “Pozuelo, blijf gewoon nog efkes thuis”, luidt het in een Thuis-parodie van het satirische Canvas-programma. Ook coach Philippe Clement passeert de revue in het ludieke filmpje.