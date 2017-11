"Bedankt om mijn testikels aan te raken": iconische ex-topvoetballer steelt de show in ludiek spotje tegen teelbalkanker Glenn Van Snick

15u45 0 Photonews Time-out Carlos Valderrama laat weer van zich spreken. U kent de 56-jarige Colombiaan wellicht nog het best van zijn blondgekleurde afrosnit - zonder twijfel e en van de meest iconische kapsels uit de voetbalgeschiedenis. Bovendien bouwde de spelmaker met 111 caps en drie deelnames aan een WK een adembenemende interlandcarrière op. Maar deze keer gooit de extravagante Valderrama het over een heel andere boeg, met een hilarisch reclamespotje tot gevolg.

In het spotje zien we een Valderrama die tekst en uitleg geeft bij een levensbelangrijke hoekschop toen de Colombiaan actief was bij het Spaanse Valladolid. Op de oude beelden is duidelijk te zien dat Real-speler Michel de testikels van Valderrama aanraakt. "Ik voel het nog steeds", laat de spelmaker ons weten. Toch is de Colombiaan niet kwaad, want dankzij de ietwat vreemde daad van de Madrileen wist Valderrama op dat moment dat alles in orde was met zijn 'zaakje'. "Bedankt Michel, bedankt om mijn testikels aan te raken." Via de reclamecampagne wil de Colombiaan aangeven dat mannen op een eenvoudige manier hun testikels kunnen controleren op de aanwezigheid van teelbalkanker.

Me parece sencillamente una genialidad. Os acordáis de los "tocamientos" entre Michel y Valderrama? Pues al final sirven para algo bueno!!! pic.twitter.com/Xp8zMW4UPc Pacojo(@ PacojoSER) link

