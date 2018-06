"Alsof een spaghettistok een bowlingbal ondersteunde": Brit die vorig jaar nog zijn nek brak, keert na bikkelharde revalidatie terug met Ironman-winst DMM

26 juni 2018

06u00 0 Time-out Het zijn wellicht de meest geharde duursporters ter wereld, maar wat Tim Don te verduren kreeg, tart de verbeelding. De 40-jarige triatleet vocht zich na een nekbreuk net voor de Ironman in Hawaii terug naar zijn beste niveau. Don, die maanden met metalen pinnen in zijn voorhoofd leefde, won afgelopen weekend de 70.3 Ironman in Costa Rica.

Een absolute kijktip voor wie een beetje op de hoogte is van de triatlonsport: "The Man with the Halo". De bekroonde documentaire die amper 28 minuten duurt, vertelt het verhaal van de bikkelharde revalidatie van triatleet Tim Don.

De Brit, die in het Amerikaanse Boulder woont, was begin oktober vorig jaar één van de favorieten voor de eindzege op het wereldkampioenschap Ironman in Hawaii. Don had enkele maanden voordien in Brazilië nog de Ironman in Florianopolis gewonnen en gold samen met Frederik Van Lierde en de Duitser Jan Frodeno als één van de te kloppen mannen in Kona. Tot het noodlot zou toeslaan.

Don, enkele dagen voor de Ironman in Hawaii al ter plaatse om te acclimatiseren, kwam in één van zijn laatste recuperatieritjes zwaar ten val met de fiets. De Amerikaanse Brit brak daarbij de tweede nekwervel doormidden en moest zo verstek geven voor wellicht het grootste moment uit zijn triatloncarrière. Geen wereldkampioen Ironman, die titel ging naar de Duitser Patrick Lange. Don kwam er gelukkig levend vanaf. Een breuk van de tweede nekwervel mondt bij het gros van de mensen uit in een plots overlijden.

Wow that feeling, the Work and team around me is just AMAZING, thank you for all the support and love over the last 8 months 😘👊🏁. Pushed all day by @RyanFisher20🥈 & @santiargo 🇧🇷🥉. It was a hot one out there 🔥🔥🔥

📸 @Trimexico pic.twitter.com/eXCdEcLUxO Tim Don(@ trithedon) link

"The man with the Halo"

Nog veel erger dan het mislopen van het wereldkampioenschap betekende Don's nekbreuk dus wellicht het einde van zijn carrière. De 40-jarige triatleet kon het vervolg van zijn loopbaan enkel met een bikkelharde revalidatie verzekeren. Don kreeg een zogenaamde 'halo' voorgesteld om zijn nek te stabiliseren. Concreet betekende het dat Don gedurende enkele maanden met een uitwendig harnas rond zijn hoofd zou moeten leven waarvan enkele metalen pinnen rechtstreeks in de schedel worden aangebracht.

Gebaseerd op een middeleeuwse marteltechniek koos Don toch voor de hallucinante revalidatietherapie. Met een vastgezet hoofd werkte de Brit langzaam maar zeker aan zijn terugkeer. Wat begon met enkele stabilisatie-oefeningen eindigde al gauw in fietsen op de rollen. Maanden na de aanbreng van de 'halo' bleek op scans dat de nekwervel weer correct was aangegroeid. De triatleet kreeg opnieuw hoop.

Het was slechts het begin van een nog langer durende revalidatie. Don had door de constante ondersteuning nog amper genoeg nekspieren om zijn hoofd te ondersteune. "Het voelt aan alsof je een bowlingbal rechthoudt met een spaghetti-stokje", liet hij zich in zijn documentaire ontvallen.

Van marathon naar Ironman

Toch was Don bezig met nieuwe doelen. De triatleet sprong voor het eerst weer het zwembad in én hij begon bovendien de looptrainingen te hervatten. Don legde zichzelf op om enkele maanden na zijn ongeval de marathon van Boston te lopen en slaagde ook in zijn opzet. De Brit legde de afstand af onder de drie uur en mocht zo opnieuw dromen van een terugkeer op het allerhoogste triatlonniveau.

Net als elk straf verhaal werd de droom ook realiteit. Afgelopen weekend zette Don immers de kroon op het werk in de 70.3 Ironman van Costa Rica. De Brit was meteen de beste na 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer wielrennen en 21 kilometer lopen. Don won de Ironman in 3 uur, 49 minuten en 59 seconden. Geen Hawaii-afstand, maar wel een fameuze indicatie. De felicitaties kwamen uiteraard vanover de hele wereld binnengestroomd.



“Zo veel triatlons dit weekend, zo veel topprestaties. En toch staat mijn tijdlijn vol respect voor Tim Don”, zei Paul Kaye, een omroeper uit de triatlonwereld. “Engeland heeft meer WK-doelpunten gemaakt dan ooit tevoren en gewonnen met 6-1, maar Tim Dons prestatie was nog beter”, schreef ex-triatleet Matt Dixon.

HawaÏ mogelijk?

De vraag rijst nu of Don amper één jaar na zijn bijna fataal ongeluk vol voor de Ironman in Hawaï kan gaan. Met 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer wielrennen én een marathon is het wereldkampioenschap eind oktober natuurlijk nog andere koek. De weg is met een knalprestatie in Costa Rica in elk geval geplaveid. Of zoals Don zegt in z'n documentaire zelf aanhaalt: "Anything is possible."

How good is this? Especially if you consider a broken neck in October last year and all Tim has been through #respect https://t.co/1nyW10x9wc https://t.co/j2Zcuj1A90 Paul Kaye(@ kayeman) link