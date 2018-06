"3-0, en wat zeggen we dan? Danku, Radja!"

19 juni 2018

Nee, die eerste helft van onze Rode Duivels tegen Panama gisteren was geen grand cru. Gelukkig swingde de nationale ploeg wel nà de rust, en dat was allemaal dankzij onze 'Radja Nainggolan'. Hoe dat precies in zijn werk ging, vertelt hij zelf in de derde vlog van Radja's World.

