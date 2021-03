Tim Merlier gaat voor zijn vierde sprintzege van het jaar: “Mijn faalangst is redelijk snel verdwenen”

Buitenlands voetbal Ineffi­ciënt Nederland wint sober van Letland en wendt vroege crisis af

27 maart 22 schoten, twee doelpunten. Nee, Nederland was niet efficiënt tegen Letland. Via Steven Berghuis en Luuk de Jong scoorde het wel twee keer, en dat was meer dan genoeg om een zwak Letland opzij te zetten. De blamage van eerder deze week tegen Turkije kan zo toch een beetje worden vergeten. In de ArenA waren 5.000 toeschouwers aanwezig.