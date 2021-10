Tienkoppig AA Gent gaat alsnog kopje onder op de Bosuil, Frey alweer belangrijk voor matig Antwerp

Jupiler Pro LeagueZesde competitiezege van het seizoen voor Antwerp. De ‘Great Old’ won zonet de topper tegen AA Gent (1-0), dat wel een uur met tien speelde na rood voor Chakvetadze. Antwerp is dankzij de zege leider in de stand, samen met Eupen .

In een goed gevulde Bosuil was het de thuisploeg die het eerst gevaarlijk werd via Miyoshi, maar Hanche-Olsen kwam tussen vooraleer hij een ploegmaat kon bedienen in de zestien. Waarom deze halve kans het verslag haalt, vraagt u? Wel omdat het haast het enige was wat de ‘Great Old’ liet zien in die eerste helft. Voor het overige was het AA Gent dat de match in handen nam.

Odjidja schotelde Depoitre de grootste kans voor, maar de spits besloot recht op Butez. Ook Chakvetadze kon vrij op doel af, maar tikte de bal iets te ver waardoor Almeida nog redding kon brengen. Even later was de partij al voorbij voor Chakvetadze. Hij ging stevig door op de achillespees van Pieter Gerkens (zie video boven). Boucaut gaf geen krimp, tot de VAR hem naar het scherm riep. Rood was een logisch gevolg. Jammer voor de Georgiër, die goed aan de match begonnen was.

Het overtal kon Antwerp niet meteen uitspelen. De troepen van Priske verloren al te makkelijk de bal en werden ook in het begin van de tweede helft op de eigen helft teruggedrongen door de tien Gentenaars. Invaller Tissoudali knalde voorlangs. Antwerp, dat er met Samatta een extra spits ingooide, kwam gaandeweg meer opzetten. Bolat moest een geweldige parade uit z’n handen schudden op een kopbal van Samatta en ook Miyoshi testte de handschoenen van de ex-doelman van The Great Old.

Het was uiteindelijk Frey, alweer hij, die de bakens verzette voor Antwerp. Bolat duwde een fenomenale vrije trap van Verstraete tegen de lat en de bal viel uit de lucht op het hoofd van de Zwitser. Ook al stonden er drie Gent-spelers rond hem, zoiets laat ‘de tank’ niet liggen. In het absolute slot had Lemajic voor AA Gent de gelijkmaker nog aan de voet, maar hij knalde onbegrijpelijk over. Misschien goed nieuws voor al wie een rollator meebracht naar het stadion. Antwerp won, AA Gent blijft onderin hangen.

