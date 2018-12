Tien acties die de wereld deden likkebaarden, maar welke was volgens jou de beste van 2018? DMM

25 december 2018

10u23 2 Spectaculaire goals, splijtende demarrages en fenomenale punten. Ook 2018 stond bol van de sportieve hoogstandjes. Wij selecteerden er tien - toegegeven, het hadden er een pak meer kunnen zijn - die we ons nog lang zullen heugen.

3 april: Cristiano Ronaldo met dé omhaal

Kwartfinale Champions League. Titelverdediger Real Madrid trekt in de heenwedstrijd met een zak vol vertrouwen naar Turijn. En met Cristiano Ronaldo. De Portugees scoort na amper twee minuten tegen ‘Gigi’ Buffon, maar op het uur doet hij iets helemaal anders. De Juventus-fans worden met verstomming geslagen door een onwaarschijnlijke omhaal. Ronaldo plukt de bal met een heerlijke retro op bijna tweeënhalve meter uit de lucht om Buffon vervolgens het nakijken te geven. Onwaarschijnlijk mooi. Onwaarschijnlijk spectaculair. Omdat beelden meer zeggen dan woorden - hieronder nog eens het filmpje.

25 mei: Chris Froome met dé solo

Chris Froome is een man met een missie halverwege mei. De viervoudige Tourwinnaar uit Groot-Brittannië wil zijn derde opeenvolgende grote wielerronde winnen. In 2017 was het achtereenvolgens al prijs in de Tour en de Vuelta, maar in de Ronde van Italië van dit jaar wil het niet echt vlotten voor ‘Froomey’. Landgenoot Simon Yates domineert tot diep in de derde week. Tot die ene raid zich voltrok. Froome kiest in zwaarste bergrit op 80 kilometer van de meet voor de vlucht naar voren. Het decor is de illustere Colle delle Finestre. Froome wipt naar de roze trui en slaagt in zijn missie met dank aan ‘de solo van het jaar’.

26 mei: Gareth Bale met die andere omhaal

“Wat Cristiano Ronaldo kan, dat kan ik ook.” We weten niet of dat het idee was achter de actie van Gareth Bale in de Champions League-finale, maar we hebben er met z’n allen verdomd van genoten. De Welshman was tegen Liverpool niet eens basisspeler. Toch was hij degene die Real over de streep trok met twee goals. Er was uiteraard een blunderende Karius, maar er was ook een nieuwe Real-omhaal die de wereld rondging. Dat Bale het net in de finale deed, zal bij zijn intussen ex-ploegmaat Cristiano Ronaldo ongetwijfeld gestoken hebben. Benieuwd welke van de twee jullie verkiezen.

3 juli: een Duivelse counter in Rusland

Opnieuw een voetbalgoal, horen we u denken? Inderdaad, in een jaar waarin er in Rusland werd gevoetbald om de Wereldbeker kan een WK-goal moeilijk ontbreken. En zeker niet als dat een Duivelse counter uit het boekje is. Wat zaten we met z'n allen in zak en as die derde juli. Japan had net 0-2 gemaakt. België leek het andermaal niet waar te zullen maken op een groot toernooi. Tot Jan Vertonghen voor een sprankeltje hoop zorgde. Tot Fellaini de gelijkmaker op het borde kopte. En dan tot Courtois de bal in de voeten van Kevin De Bruyne rolde. Met de allerlaatste aanval van de wedstrijd ging het pijlsnel - in 9.44 seconden om precies te zijn - naar de overkant. Lukaku liet de bal perfect lopen voor Chadli die heel België naar een delirium trapte.

13 augustus: Surfende motorijder in Oostenrijk

Omdat het niet altijd een Belg, voetbal of wielrennen hoeft te zijn: ook Tetsuta Nagashima haalde ons eindejaarslijstje. De Japanner vermeed in de GP van Oostenrijk een stevige valpartij door doodleuk op zijn moto te gaan surfen. In een glibberige bocht verloor Nagashima de controle over het stuur. Een crash leek onafwendbaar tot hij met deze wel heel opmerkelijke actie uitpakte.

1 september: hét tennispunt van 2018

Hij lijkt intussen 382 jaar mee te draaien aan de tennistop, maar Roger Federer kan het op zijn 37ste nog altijd. Op de US Open van dit jaar liet hij de monden van vriend en vijand - niet waar Nick Kyrgios? - openvallen. De Zwitser pakte in zijn derde ronde uit met een briljant punt vanuit een compleet verloren positie. Kyrgios had Federer helemaal naar de zijkant van het veld gedwongen en net daar zag ‘King Roger’ zijn kans. Met een draaiende bal achter het net door nam hij de maat van de Australiër. Het tennispunt van de US Open en mogelijk ook van het jaar. In 2019 kan Federer overigens zijn 100ste ATP-toernooi winnen. Dan komt hij opnieuw in ons lijstje terecht. Willen we dat afspreken?

25 september: de buzzer van Emma

Wat hebben we met z’n allen genoten van de Belgian Cats op het WK basketbal in Tenerife. De Belgische basketbaldames verschenen er voor het eerst op het allerhoogste strijdtoneel, maar deden dat met verve. In de groepswedstrijd tegen Spanje konden de Cats zelfs rechtstreeks doorstoten naar de laatste acht. Enige voorwaarde was dus de Europese kampioen opzij zetten met acht punten verschil. In een thriller van jewelste kwam het op de allerlaatste seconde aan. En toen gebeurde dit...

Belgian Cats stun the hosts! Meesseman hits the layup at the buzzer to put @TheBelgianCats above the magical 8-point margin, meaning they not only defeated @BaloncestoFEB, but won the group, and are moving straight to the #FIBAWWC Quarter-Finals!



Final score: 🇧🇪 72-63 🇪🇸 pic.twitter.com/pfNybiDK9P FIBA(@ FIBA) link

26 september: de dribbel van Eden

Ook de Belgische ‘Sportman van het Jaar’ kan niet in dit lijstje ontbreken. Alsof we dachten dat we na het WK alles hadden gezien. Niet dus. In de eerste weken van de Premier League wervelt Eden Hazard over de Engelse velden, maar het is in de Carabao Cup - vroeger de Engelse League Cup - dat hij uitpakt met een flink kabinetsstukje. De dribbelkont speelde op 26 september de hele Liverpool-defensie op een hoopje. Een pass door de benen hier, een mannetje voorbij daar om dan te besluiten met een schicht in de verste hoek. Veel beter worden ze niet gemaakt. Voor de kleine geschiedenis: Chelsea won dankzij Hazard uiteraard de wedstrijd.

2 november: de oefening van Nina

De prijzen zijn haast niet meer te tellen. Dé Belgische sportprestatie - individueel dan - van 2018 kwam zonder twijfel van Nina Derwael. “Haar oefening op het WK aan de brug met ongelijke leggers was van zo’n niveau, dat ik achteraf toch even ben gaan zitten", vertelde HLN-columnist Niels Albert niet zonder bewondering. Welaan dan, ga ook even zitten en herbeleef de adembenemende oefening die Nina Derwael als eerste Belgische ooit een gouden WK-plak bezorgde.

17 december: de shoot-out van de Lions

Om af te ronden nog een actie die ons land een wereldtitel bezorgde. Het is te zeggen: een collectieve actie. Een dikke week geleden grepen de Red Lions de wereldtitel in het hockey. In een spannende finale tegen Nederland draaide het allemaal op beslissende shoot-outs uit. Daarin bewezen onze hockeymannen over stalen zenuwen te beschikken. De glansrol was voor Vanasch en Van Aubel. Geniet hier nog één keer na van het nagelbijtende slot van het WK hockey.

Poll Wat was nu dé actie van het jaar? De omhaal van Cristiano Ronaldo tegen Juventus

De solo van Chris Froome in de Giro

De omhaal van Gareth Bale tegen Liverpool

De counter van de Rode Duivels

De surfende motorijder

Het tennispunt van Roger Federer

De buzzerbeater van Emma Meesseman

De dribbel van Eden Hazard

De oefening van Nina Derwael

De shoot-out van de Red Lions De omhaal van Cristiano Ronaldo tegen Juventus 6%

De solo van Chris Froome in de Giro 1%

De omhaal van Gareth Bale tegen Liverpool 3%

De counter van de Rode Duivels 45%

De surfende motorijder 2%

Het tennispunt van Roger Federer 1%

De buzzerbeater van Emma Meesseman 3%

De dribbel van Eden Hazard 5%

De oefening van Nina Derwael 20%

De shoot-out van de Red Lions 14%