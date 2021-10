Tielemans scoort héérlijke goal in spektakelstuk tegen Manchester United: “Was wel degelijk de bedoeling”

Premier LeagueYouri Tielemans is helemaal terug. De Rode Duivel was in de kraker tegen Manchester United weer helemaal zichzelf en hielp Leicester met een pareltje aan een knappe 4-2-zege. “Nu moeten we op dit elan doorgaan.”

Leicester City had z'n start in de Premier League met 8 op 21 wat gemist en kreeg meteen na de interlandbreak Manchester United over de vloer. Ook bij de bezoekers liep het de laatste weken stroef, want in de laatste vier wedstrijden konden Cristiano Ronaldo en co slechts één keer winnen. Youri Tielemans en Timothy Castagne stonden aan de aftrap bij Leicester, bij Man United begon Ronaldo in de basis. CR7 en co kozen vanwege de file onderweg trouwens voor het vliegtuig voor de trip naar Leicester, goed voor een vlucht van... 10 minuten.

Van de eerste minuut was duidelijk dat Leicester scherper was in de duels. Tielemans en Maddison heersten op het middenveld, Manchester United zag af. Toch kwamen de bezoekers na net geen twintig minuten voetballen op voorsprong. Niet toevallig dankzij een klasseflits - Mason Greenwood tekende voor een wereldgoal met een streep in de bovenhoek.

Leicester bleef niet bij de pakken zitten en ging gewoon voort op z'n elan, al groeide Man United stilaan wel in de match. Iets voorbij het halfuur had de thuisploeg de verdiende gelijkmaker te pakken, met dank aan Youri Tielemans. Na slecht uitverdedigen van Harry Maguire - was die zwak voor de pauze - schilderde de Rode Duivel de bal op aangeven van Iheanacho heerlijk in de verste bovenhoek. Een echt pareltje.

Ook na de pauze bleef Leicester de bovenhand houden. Tielemans probeerde het meerdere keren vanop afstand - de ene keer al wat dreigender dan de andere -, maar in het slotkwartier ontplofte de wedstrijd pas écht. De bezoekende defensie kreeg een hoekschop van Tielemans niet weg, waarop Söyüncü de 2-1 van dichtbij binnenduwde.

Manchester United in de touwen, zou je denken, maar enkele minuten later stond het alweer gelijk. Lindelöf zette Rashford met één pass oog in oog met Schmeichel, die geen antwoord had op de goeie afwerking van de Engelsman. Maar lang konden de troepen van de geplaagde Solskjaer niet genieten van die gelijkmaker. Een minuut later had Vardy namelijk al de 3-2 op het bord gezet. De bezoekers lagen tegen het canvas, helemaal toen invaller Daka in de toegevoegde tijd nog tekende voor de 4-2.

De stoel van Ole Gunnar Solskjaer wankelt op deze manier nog wat meer. Hoe lang houdt de Noor dit nog vol?

Tielemans: “Goal was de bedoeling”

Een tevreden Youri Tielemans reageerde bij Play Sports op de zege van zijn Leicester tegen Manchester United. “We stonden er van in het begin. De fans waren geweldig - ook al hadden we een matige seizoenstart. Mijn goal? Het was wel degelijk de bedoeling. Of het mijn mooiste goal voor Leicester is? (lacht) Dat denk ik niet. Die in de Cup Final was mooier. Maar het was wel een knappe treffer, ja. We weten dat we goed voetbal kunnen brengen, nu moeten we op dit elan doorgaan.”

De wedstrijd van Tielemans:

