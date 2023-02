Tia Hellebaut kandidaat bestuurslid Europese Atletiekfederatie

Hellebaut postuleert voor een plek als lid in het bestuursorgaan van de EAA, zo is vernomen uit goede bron. De raad telt een voorzitter, drie ondervoorzitters en dertien leden, waarvan er minimaal vijf vrouwelijk moeten zijn. Hellebaut maakt met haar adelbrieven in atletiek een goede kans om verkozen te raken. In 2008 kroonde ze zich tot olympisch kampioene in het hoogspringen in Peking, vier jaar later in Londen eindigde ze als moeder nog als vierde. Ook won ze twee Europese titels (EK outdoor 2006 en EK indoor 2007) en pakte ze goud op het WK indoor in de vijfkamp in 2008. Op organisatorisch vlak deed Hellebaut in 2016 ervaring op als assistent van Wilfried Meert, toenmalig directeur van de Memorial Van Damme in Brussel.