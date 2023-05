Tia Hellebaut begint tien jaar na afscheid van atletiek aan mandaat als bestuurslid bij European Athletics: “Soms moet je gewoon springen”

Dit was CAGE WARRIORS 153: ‘Judo Jimmy’ Wallhead in titelkamp zwaar toegeta­keld, waarop hij afscheid neemt - Ook Fransman Charrière haalt hard uit

In Dublin stond het 153ste evenement van Cage Warriors op het menu. Een afscheid in mineur voor ‘Judo Jimmy’ Wallhead. In de ‘unification’ clash moest de 39-jarige Engelsman het onderspit delven tegen Rhys ‘Skeletor’ McKee. Ook de razend populaire Fransman Morgan Charrière won zijn kamp overtuigend tegen de ondermaatse Ronaldo Souza.