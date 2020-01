Thomas Van den Spiegel in rouw: "Niemand die Michael Jordan zo dicht benaderde" RBE

27 januari 2020

"Praat je over Kobe Bryant, dan praat je over het kaliber Messi en Ronaldo", reageert Tomas Van den Spiegel (41). "Kijk naar wat zijn plotse overlijden wereldwijd teweegbrengt. Je moet geen basketbalspeler of Amerikaan zijn om te weten wie Kobe Bryant is. Hij is sportoverstijgend, een wereldster, een icoon. Twintig jaar lang speelde hij bij hetzelfde team, de Los Angeles Lakers dan nog wel. Samen met Real Madrid het grootste, bekendste mondiale sportmerk."

Impact, uitstraling, belang: Kobe Bryant behoort bij de allergrootste spelers ooit in de NBA. Voor velen was hij zelfs het 'closest thing to Michel Jordan', 's werelds beste basketbalspeler ooit. "Zeker qua spelstijl, niemand die Jordan zo sterk benaderde. Hij keek urenlang videobeelden van Jordan om zijn bewegingen en zijn techniek te perfect te kunnen kopiëren. En hij won ook vijf NBA-titels. Ook daar benaderde hij Jordan dus heel sterk - die haalde er zes."