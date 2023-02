Thomas Pieters kiest voor oliedollars van controversiële LIV Golf Tour en zet zo ticket voor Spelen op het spel

Thomas Pieters (31), onze bekendste golfer, is gezwicht voor de oliedollars van de LIV Golf Tour. Vandaag tekent hij een contract dat tussen de 6 en 9 miljoen euro geschat wordt, geld dat afkomstig is van Saudi-Arabië. Zijn beslissing is er één die ook zware sportieve gevolgen heeft. Zelfs zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs komt in het gedrang.

Na hier en daar wat geruchten, is het nu ook officieel. Thomas Pieters zal vanaf dit jaar deel uitmaken van de LIV Golf Tour. Dat contract zal een flinke smak geld opleveren, maar ook gevolgen hebben voor zijn sportieve carrière. Nochtans hield Pieters, onze Belgische nummer één in het golfen, de boot lang af. Hij wou opnieuw deel uitmaken van de tweejaarlijkse prestigieuze Ryder Cup en wou nog in actie komen in verschillende majortoernooien. Door het ondertekenen van dat contract is dat nu dus niet meer mogelijk.

Voor wie het hoort donderen in Keulen: de LIV Golf Tour is een nieuw circuit in het professionele golf dat vorig jaar de golfwereld op zijn kop zette. Het circuit wil concurreren met de Amerikaanse PGA Tour en de Europese DP World Tour. Vrijdag gaat in Mexico het tweede seizoen van start, met dus ook Pieters voor het eerst op de deelnemerslijst.

LIV verwijst naar de Romeinse cijfers voor 54 - het aantal holes waarnaar gespeeld wordt - maar het zijn vooral de gigantische geldbedragen waarover veel te doen is. LIV wordt namelijk gefinancierd door Saudi-Arabië en net dat leidt tot kritiek bij mensenrechtenorganisaties. Zij beschouwen het golfcircuit als sportswashing en een manier om de Saudische overheid in een goed daglicht te plaatsen.

3,8 miljoen euro prijzengeld en slechts 48 deelnemers

Met zijn 34ste plaats op de wereldranking is Thomas Pieters meteen ook de hoogst geklasseerde golfer in het nieuwe circuit. Dat kan hem naast zijn monstercontract, dat tussen de 6 en 9 miljoen euro geschat wordt, nog een extra financieel voordeel opleveren. Winst in een van de manches betekent namelijk een extra cheque van 3,8 miljoen euro.

Aangezien het deelnemersveld maar uit 48 golfers bestaat en het niveau aanzienlijk lager ligt dan in de concurrerende circuits, is het niet ondenkbaar dat Pieters enkele van die bonussen in zijn zak zal kunnen steken.

In de DP World Tour nam Pieters deel aan 189 toernooien en daarvan wist hij zes titels op zijn naam te zetten. In 2022 behaalde hij zijn zesde zege en grootste overwinning in de Europe Tour in Abu Dhabi.

Zorgen om Olympische Spelen

Maar of er nog een zevende zege volgt, is nog maar de vraag. Door zijn deelname aan de LIV Golf Tour lijkt Pieters een streep te moeten trekken onder vele van zijn ambities. De Ryder Cup, de hoogmis van de golf, weigert deelnemers uit de LIV Golf Tour, dus Pieters zal een nieuwe selectie mogen vergeten. De Amerikaanse PGA Tour hanteert dezelfde strikte regels als de Ryder Cup en sluit die golfers ook uit. Dat wil voor Pieters ook zeggen dat zijn wereldranking snel een duik zal nemen. Net dat klassement bepaalt een eventuele deelname aan de Olympische Spelen of majortoernooien. Onze landgenoot die momenteel op plek 34 staat, mag zich dus ook in zijn achterhoofd zorgen maken over zijn kwalificatie voor Parijs.

Tiger Woods, die door velen als de beste golfer in de geschiedenis wordt gezien, reageerde eerder al op de LIV Golf Tour. Ook hij kreeg een aanbod van de rijke Saudiërs van om en bij de 8 miljoen dollar, maar sloeg dat aanbod af. Toen hem gevraagd werd wat hij van de golfers vond die overstapten naar de LIV Golf Tour, sprak hij zich kritisch uit. “Ik ben het er niet mee eens. Zij hebben de rug gekeerd naar alles wat hen in staat heeft gesteld om deze positie te kunnen bereiken”, zei Woods op een persconferentie voor het Open Championship van 2022.

