Thijs Zonneveld wil in hoofd kruipen van Wout van Aert: “Wout had zijn klimmersbenen ondergeschroefd, hij was weer half mens-half brommer”

Schoten De weg naar Tokio verloopt langs Schoten: Mathieu van der Poel traint op gloednieuw bmx-par­cours

7 juli Zelfs wereldkampioenen vinden hun weg naar de pumptrack in Schoten, die in mei geopend werd. Zaterdag reed hij nog mee in de Tour de France, maar woensdag waagde Mathieu van der Poel zich met zijn mountainbike aan de bulten en bochten van het bmx-parcours, dat niet bijzonder ver ligt van zijn woning in ‘s-Gravenwezel. Ongetwijfeld een goede voorbereiding op de Olympische Spelen mountainbiken in Japan einde juli. Daar hoopt van der Poel een gouden plak in de wacht te slepen.