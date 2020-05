Thibaut Courtois 13de in virtuele Grand Prix F1 van Monaco, ook Aubameyang doet mee

Bron: Belga 0 Sport Thibaut Courtois is voor Alfa Romeo dertiende geworden in de virtuele Grand Prix Formule 1 van Monaco. Daarmee deed de doelman van Real Madrid drie plaatsen beter dan een collega-voetballer, Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang, gastrijder bij McLaren.

Net als in de twee weken terug gereden Grand Prix van Spanje ging de zege naar de Brit George Russell (Williams). Die liet de Mexicaan Esteban Gutiérrez (Mercedes) 39.017 achter zich. Thuisrijder Charles Leclerc (Ferrari) werd op 54.016 derde.

Monaco was de zesde etappe in de Esports Virtual Grand Prix. De Chinees Zhou Guanyu (Renault) won de openingsmanche in Bahrein, daarna was Leclerc de beste in Australië en China. De Thai Alex Albon (Red Bull) nam de Grand Prix van Brazilië voor zijn rekening, waarna het twee keer de beurt was aan Russell.