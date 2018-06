Thiam springt over 1m97 naar tweede plek in Diamond League Parijs: “Ik heb me niet belachelijk gemaakt. Dit voelt goed voor EK Berlijn” Bart Fieremans in Parijs

30 juni 2018

22u34 0 Nafi Thiam heeft de individuele uitdaging in het hoogspringen in de Diamond League in Parijs vanavond goed doorstaan. Ook al ziet ze het event maar als een tussendoortje op weg naar het EK in Berlijn in augustus, ze sprong toch maar moor over 1m97, goed voor de tweede plek na de ongenaakbare Mariya Lasitskene.

Een stunt over de ‘muur’ van twee meter zoals in Götzis eind mei – toen sprong Nafi met 2m01 een wereldrecord als zevenkampster – zat er niet in. Maar dat had Thiam ook zelf niet verwacht: “Ik wou hier wel een zekere constante tonen. En dat is goed gelukt. Met 1m97 kom ik in de buurt van mijn tweede beste sprong ooit (1m98, red.). Daarmee heb ik me niet belachelijk gemaakt. Dit voelt goed aan voor het EK in Berlijn.”

Toen de lat op 1m94 lag, was het wel even spannend voor Thiam. Haar eerste twee sprongen mislukten, bij de derde ultieme poging bleef de lat liggen. Thiam: “Mocht het niet gelukt zijn, zou ik er ook niet van doodgegaan zijn. Met mijn niveau is 1m94 normaal, maar ik weet dat ik beter kan. Hoe hoger de lat ligt, hoe meer zin je hebt om mooie dingen te tonen.”

De hoogte van 1m97 passeerde Thiam bij haar tweede poging, om daarna te stranden toen de lat op 2m lag. De Russin Mariya Lasitskene maakte als tweevoudig wereldkampioene haar favorietenrol volledig waar. Ze sprong bij haar tweede poging over 2 meter en bij haar eerste poging vlotjes over 2m04. Daarna waagde ze zich aan 2m08 – slechts een centimeter onder het wereldrecord – maar dat bleek nog te hoog gegrepen.

Thiam keek vol bewondering toe naar Lasitskene: “De eerste plek halen was voor mij sowieso onmogelijk. Maar ik ben ook niet naar hier gekomen voor een bepaalde plaats, maar om te bevestigen en ritme op te doen. Voor mij is dit een goede ervaring met het oog op het EK in Berlijn. Ik heb gesprongen in wat andere omstandigheden dan in een zevenkamp – ook ’s avonds nu – en in een grote competitie met veel sfeer. Ik heb wat zaken kunnen bijsturen. Ik heb weer bijgeleerd.”

Debjani versiert EK-ticket

En er kwam nog meer goed nieuws uit Parijs: de Belg Ismaël Debjani dwong op de 1.500 meter een ticket af voor het EK Berlijn. Met een chrono van 3:35.71 bleef hij ruim onder de limiet voor Berlijn (3:38.10) en eindigde hij op de negende plaats in Parijs. Zijn vormpeil doet enorm deugd na maanden blessureleed aan de voet en de knie die het einde van zijn seizoen in 2017 en de winter dwarsboomden. “Vandaag begint mijn seizoen echt”, zei Debjani, die met zijn prestatie ook zijn moeder gelukkig maakte. “(lacht) Ze zal tevreden zijn. Ze had vandaag een diner met vrienden, maar wou absoluut eerst mijn wedstrijd zien. Ze heeft niet voor niets gewacht.”