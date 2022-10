The NXT step. Onze Club-watcher ziet hoe blauw-zwart met komst Caluwé zijn werking weer verstevigt en verjongt als pijler voor de komende jaren

CLUB BRUGGEClub Brugge heeft zijn structuur en fundamenten verstevigd en verjongd de voorbije maanden. Niet enkel op het veld, ook ernaast. Nu is er dus de komst van Tom Caluwé (44) als Sports Manager. Opnieuw een jonge wolf, die perfect past in het plaatje dat de landskampioen voor ogen heeft, stelt onze Club-watcher. “Nu is het enkel nog wachten op dat nieuwe stadion. Pas dan zal het totaalplaatje helemaal kloppen.”