The New York Times volgde Marieke Vervoort tot aan haar dood en publiceert nooit eerder getoonde foto’s van kampioene die datum prikte om te sterven KVE

06 december 2019

16u28

Bron: The New York Times 0 Tijdens de Olympische Spelen in Rio ontstond bij een journalist van de gerenommeerde krant The New York Times het idee om Marieke Vervoort te volgen tijdens de laatste jaren van haar leven. En dat is wat hij deed samen met een Amerikaanse fotograaf. Ze werden vrienden en zagen haar triomfen maar eveneens haar onnoemelijke leed tot de dood zich aandiende. Het zorgde voor een aangrijpende reportage over “de kampioene die een datum prikte om te sterven” met nooit eerder gepubliceerde foto’s. Het was de uitdrukkelijke wens van Marieke Vervoort dat de hele wereld haar verhaal zou lezen, ook al besefte ze maar al te goed dat ze zelf nooit de afgewerkte reportage zou zien.

“Ik nam voor het eerst contact op met Vervoort in het najaar van 2016, een paar maanden nadat ze vanuit Rio naar België was teruggekeerd”, schrijft journalist Andrew Keh. “Na een e-mail volgde een telefoontje, dat uitmondde in een lange reis om haar te ontmoeten in Diest.”

De rolstoelatlete gaf daarop de toestemming aan Andrew Keh en de wereldvermaarde fotograaf Lynsey Addario om het laatste hoofdstuk van haar leven te documenteren.

“We bezochten Marieke bij haar thuis en in het ziekenhuis, volgden haar terwijl ze boodschappen deed en tijdens haar buitenlandse reizen. Ze liet alle aspecten van haar leven zien en toonde een kwetsbare kant van zichzelf die zelfs haar naasten amper te zien kregen. We duwden haar rolstoel indien nodig en zagen haar vaak huilen.”

Uiteindelijk begon Marieke de Amerikaanse journalisten volledig te vertrouwen. Ze maakte na verloop van tijd duidelijk dat ze verlangde dat mensen het volledige plaatje van haar leven te zien zouden krijgen. Achter de vele inspirerende beelden zat immers ook veel pijn, droefheid en eenzaamheid verscholen.

“Ze vroeg me meer dan eens wanneer ze ons voltooide artikel zou kunnen zien. Ik legde meermaals uit dat we hoopten haar tot het einde van haar leven te kunnen volgen - en dat dat inhield dat ze uiteindelijk nooit zou lezen wat ik over haar leven zou schrijven, en dat ze nooit alle foto’s zou zien die Lynsey van haar maakte.”

“Ik zal op een prachtige manier sterven, omringd door de mensen die ik liefheb,” had Marieke aan Andrew Keh verteld op de dag dat ze elkaar voor het eerst ontmoetten.

Op de avond van haar dood, op 22 oktober, vormden haar ouders en beste vrienden een liefdevolle cocon rond haar bed. Marieke kon vredig sterven.

LEES HIER DE AANGRIJPENDE REPORTAGE MET PAKKENDE FOTO’S VAN THE NEW YORK TIMES.

Bekijk ook. Guy Swinnen brengt ‘Time’ live op begrafenis Marieke