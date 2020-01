Terugval in comebackplannen Anthony Vanden Borre: weken out met spierscheur Valerie Hardie

31 januari 2020

De ziekenboeg van Anderlecht kreeg er maandag nog een patiënt bij: Anthony Vanden Borre. Gisteren onderging hij een scan en daaruit bleek dat de 32-jarige verdediger met een scheurtje in de hamstrings zit. “Anthony zal verschillende weken niet beschikbaar zijn,” meldde trainer Frank Vercauteren, die eraan toevoegde dat hij ‘s ochtends maar over 14 veldspelers beschikte.

“Ik had gewoon geen spitsen - ik heb er moet maken van wie nog overbleef - en bijna geen vleugelspelers. Sambi Lokonga heeft knieproblemen, Chadli sukkelt met de kuit, Roofe (kuit) was er niet, Colassin (enkel) ook niet. Kompany en Luckassen deden maar een deel van de training, Amuzu en Nasri zijn ziek.”

En dan zijn er nog de langdurige afwezigen: Gerkens, Dimata, Boeckx, Najar, Verschaeren. “Ik zou niet weten wie ik zondag in de spits moet zetten. Makarenko misschien? Ik heb hem daar op training gezet en hij won al zijn kopduels - zeg, dat was een grapje, he.” Op Instagram postte Dimata wel een filmje waarop hij trainde. Vercauteren: “Ik heb dat niet gezien maar ik spreek wel elke dag met de medische staf. Ik zie er op korte termijn niets veranderen. Spelers die beschikbaar zijn, moeten bij de groep zijn en dat is met Dimata niet het geval.”