TERUGBLIK. “We beseffen niet wat we hebben laten liggen” en “Serena was klein in verlies”: dit beroerde in het sportjaar 2018 DMM/TLB/ODBS

31 december 2018

09u43 0 2018 was een grand cru-jaar voor de Belgische sport, al zal het ook de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de Rode Duivels het WK niet wonnen. Met VTM-sportjournalist Maarten Breckx, Groen-politicus Kristof Calvo, wielercommentator Michel Wuyts en Filip Dewulf, tennisanalist van Het Laatste Nieuws, blikken we aan de hand van vier vragen terug én kijken we al even vooruit naar 2019.

→ 1. JE MOOISTE BELGISCHE SPORTMOMENT

Breckx: “Naert voor mij Sportman van het Jaar”

“Ik heb echt met open mond zitten kijken naar de Europese marathontitel van Koen Naert in Berlijn. Voor en na zijn titel ben ik Naerts carrière nog wat meer beginnen te volgen en daardoor is mijn respect voor hem alleen maar gegroeid. De marathon is een eenzame sport, voor de sporter zelf maar ook voor zijn familie. Een sport ook die amper geschiedenis heeft in België. Naert moest zich op een bepaald moment ook aansluiten bij de Waalse atletiekbond, omdat de Vlaamse zuil hem niet meer wenste te steunen. Dat komt er allemaal nog eens bij voor zo’n sporter.”

“Naert is bovendien een fantastische kerel, hij werkte nog als verpleger in het brandwondencentrum. Hij had ook echt gepiekt naar het EK en als het dan lukt om de verwachtingen in te lossen, dan is dat fantastisch. Ik heb het bovendien ook voor sporters die het alleen moeten zien te rooien, zoals Nafi Thiam en ook Nina Derwael. Naert had gewoon Sportman van het jaar moeten worden.”

Calvo: “Duivels op het WK waren geweldig”

“Het is misschien cliché, maar ik kan niet anders dan mijn hart volgen en dan zijn dat de Rode Duivels op het WK. Die comeback tegen Japan, die redding van Courtois tegen Brazilië en toch ook die troostingsfinale tegen Engeland. Ook al het ging dan ‘maar’ om brons, ik vond het belangrijk om het WK af te sluiten met winst. Ik heb de matchen telkens in Mechelen op groot scherm gevolgd. Dat Klaas Delrue (frontman van Yevgueni, nvdr) daar geen zwaar nekletsel heeft opgelopen, begrijp ik nog altijd niet. Na al die keren dat ik op zijn rug ben gesprongen...”

Wuyts: “We knikten ‘neen’ met ons hoofd”

“Dan glijden mijn gedachten haast onmiddellijk af naar de wereldtitel van Remco Evenepoel op de weg in Innsbruck. En dan vooral naar de manier waarop. Door een valpartij raakte Evenepoel in een verloren positie. Ik vermoed dat hij daarbij zowat een minuut stil heeft gestaan. Dat duurde en dat bleef duren. Tot er een moment kwam dat zelfs José De Cauwer en ik zelf naar elkaar keken en ‘neen’ knikten met ons hoofd. En dan draaide hij dat toch nog om, verscheen hij vooraan in de wedstrijd en moest hij het opnemen tegen een Duitser die schijnbaar niet wou wijken. Maar op de volgende steile pente gebeurde dat dan toch. Ik had me voorgenomen om de vergelijking met Merckx niet in de mond te nemen, maar dan kwam de vraag van De Cauwer: ‘hebben we dit ooit al gezien?’ Ik dacht aan mijn jeugd en zag mezelf als jongetje naar iemand kijken die zo’n dingen ook voor elkaar bracht en dan ontglipte dat woord me toch: Merckx.”

Dewulf: “Elise op Australian Open was uniek”

“Zonder twijfel de halve finale van Elise Mertens op de Australian Open. Het is intussen bijna een jaar geleden, maar het blijft fris in mijn geheugen zitten omdat ik alles vanop de eerste rij kon meemaken. Ze heeft in Australië een unieke prestatie geleverd. Het ging de voorbije jaren al crescendo met haar carrière, maar een halve finale op een grandslam had ik nu toch niet meteen verwacht. Toen David Goffin uitgeschakeld werd in de tweede ronde, dachten we dat we als Belgen snel weer zouden moeten terugkeren uit Australië. En toen kwam Elise met haar prestatie. Ze speelde vrank en vrij en werd enkel gestopt door de latere eindwinnares Caroline Wozniacki. Elise is een werkster die het juiste hoofd op een paar sterke schouders heeft staan.”

→ 2. JE MOOISTE INTERNATIONALE SPORTMOMENT?

Breckx: “Voorrecht om Messi en Ronaldo te zien”

“Een specifieke prestatie heb ik niet in gedachten. Ik wil liever nog even de prestaties van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo bewieroken, want die waren ook dit jaar weer buitenaards. Er is geen enkele speler met meer doelpunten of assists in 2018 als Messi. Dat hij ‘maar’ vijfde wordt in de Gouden Bal-verkiezing, is eigenlijk niet te geloven. We lijken het stilaan normaal te vinden wat hij doet, maar velen zullen pas binnen vijftig jaar beseffen dat dat niet het geval is. Dat geldt ook voor Ronaldo, trouwens. Hij won de Champions League, z’n hattrick tegen Spanje op het WK zal me altijd bij blijven en ook bij Juventus maakt hij weer aan de lopende band belangrijke én mooie goals. We moeten die prestaties koesteren, want het is een voorrecht om Messi en Ronaldo aan het werk te zien.”

Calvo: “Brits overwicht in rondes heel straf”

“Toen ik het sportjaaroverzicht zag, viel me de Britse dominantie in de grote wielerrondes op. Froome de Giro, Thomas de Tour en Simon Yates de Vuelta: verbazingwekkend en historisch voor een land met niet eens die echt grote wielertraditie. Ik geef toe dat ik vroeger meer interesse had in de koers dan nu. Meestal heb ik niet het geduld om zo’n hele wedstrijd uit te kijken. Maar zo’n wielerronde vind ik altijd iets speciaal hebben. Een beetje zoals een voetbaltoernooi. Dat blijven toch straffe prestaties.”

Wuyts: “De ‘panache’ van Thomas

“De Tourzege van Geraint Thomas. Omdat hij ondanks wat ze bij Team Sky naar de buitenwereld toe beweren te maken heeft gehad met een tegenstribbelende Froome. Het deed me denken aan de manier waarop Contador in 2009 de terugkeer van Armstrong heeft weerstaan. Ook de ‘panache’ waarmee hij de Tour naar zich toe heeft getrokken, kon mij bekoren. Hij deed dat met twee overwinningen op een Alpencol en dat waren niet van de minste.“

Dewulf: “Serena was klein in haar verlies”

“Misschien niet het beste moment, maar wel het tennismoment dat de grootste weerklank heeft gekregen in de wereld. Dan heb ik het over de US Open-finale tussen Serena Williams en Naomi Osaka. Door de rel tussen Williams en de scheidsrechter groeide de finale uit tot een internationaal nieuwsfeit dat compleet uit zijn context is gerukt. Compleet met voor Amerikanen gevoelige thema’s zoals seksisme en een zwarte atlete die onderdrukt wordt door een blanke ref. Ik ken die umpire vanuit mijn tijd als tennisser en dat is altijd een heel integere man geweest. Ik vind het jammer dat hij door de tirade van Williams in zo’n verhaal is meegesleurd. Ook voor Osaka vind ik het spijtig. Het was haar moment, maar het werd helemaal overschaduwd door Williams. Serena is al jaren ‘untouchable’ en voelt zich soms ook een beetje zo. Er zat ook ongelooflijk veel druk op die finale voor haar. Ze kwam terug na haar zwangerschap en wou geschiedenis schrijven met een 24ste grandslamezege in haar New York. De manier waarop ze dan met haar verlies omging, was een beetje klein.”

→ 3. JE MOOISTE LIVE-MOMENT?

Breckx: “De Champions League-finale had alles”

“Eind mei was ik aanwezig in Kiev voor de Champions League-finale en die match zal ik toch niet snel vergeten. De grandeur van zo’n finale en de organisatie van UEFA is echt wel indrukwekkend. Voor en na de finale is zo’n stad ook helemaal omgebouwd tot een soort Rock Werchter. En ook tijdens de match was er natuurlijk spektakel. Het indrukwekkende moment waarop de Liverpool-fans ‘You’ll Never Walk Alone’ aanheffen, de dramatische flaters van Karius, het spectaculaire voetbal van Liverpool, in die hele campagne trouwens, de schitterende omhaal van Bale: alles was aanwezig voor een legendarische pot voetbal. En het was ook het afscheid van Ronaldo in het shirt van Real, al wisten we dat toen natuurlijk nog niet.”

Calvo: “Match van duiveltjes SK Reet het leukst”

“Ik ga voor een persoonlijk moment: de eerste voetbalstapjes van mijn petekind en mijn twee neefjes Samuel en Mattia bij SK Reet. (lacht) ‘t Is geen KV Mechelen (waar Calvo zelf nog bij de jeugd gespeeld heeft, nvdr), maar ook wel in de kleuren geel en rood. Ik kan er niet altijd bij zijn, maar ben wel hun grootste fan. En als ik er bij ben, kan ik het nuttige aan het aanmaken koppelen. Zo zag ik ze onlangs spelen op Sporting Mechelen, waar de stad voor een nieuwe infrastructuur gezorgd heeft. Zo’n match van die jongens meemaken, doet me dikwijls nog meer plezier dan een zogenaamde 'grote’ wedstrijd.”

Wuyts: “Benoot in de Strade heerlijk onvoorzien”

“Ik stel de raid van Benoot op gelijke hoogte met het exploot van Evenepoel. De prestatie in de Strade Bianche kwam uit het ongerijmde en ik hou van onvoorziene omstandigheden. We hielden rekening met Kwiatkowski, Valverde en Sagan, maar aan een overwinning van Benoot hadden we vooraf niet gedacht. Kwam daar ook nog eens de ontplooiing van Wout van Aert bij en Benoot die een Tourfavoriet als Bardet gewoon liet plakken. We leverden commentaar vanuit Brussel, dus ik kon er op mijn favoriete marktplaats in de wereld – de Piazza del Campo in Siena – dus helaas niet bij zijn.”

Dewulf: “Dacht op tijd naar bed te kunnen”

“De tweede ronde van Elise Mertens op de Australian Open. Ze speelde toen tegen Gavrilova. Ze kwam pas vijf minuten voor middernacht op de baan omdat de wedstrijd daarvoor vijf uur duurde. Na twaalf minuten kwam ze 5-0 achter en dachten we met z’n allen op tijd naar bed te kunnen, maar Elise kwam terug. Ze redde 8 setpunten en klopte de partij af om half twee ’s nachts. Een onvergetelijk moment. Elise Mertens by night.”

→ 4. JE GROOTSTE TELEURSTELLING?

Breckx: “We beseffen niet wat we hebben laten liggen”

“Mijn grootste teleurstelling van het voorbije jaar was toch die verloren halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Ik denk dat we met z’n allen nog altijd niet goed beseffen wat voor een kans we daar hebben laten liggen. Op het komende EK kan het misschien nog, maar dat zal toch de laatste afspraak zijn voor de huidige generatie. In Rúsland hadden we het volgens mij moeten doen, maar de match tegen Frankrijk was er te veel aan, vooral voor De Bruyne en Lukaku, vond ik. Tegen Japan en Brazilië hebben ze volgens mij te veel energie verspeeld en dat is de Rode Duivels tegen de Fransen zuur opgebroken. Frankrijk deed het dan ook nog op zo’n lelijke manier, met een soort antivoetbal en dat met zo veel leuke voetballers. Dat maakte de uitschakeling voor mij nóg pijnlijker.”

Calvo: “Lelijke kanten in voetbal zorgden voor boosheid”

“Zo’n kans om een WK-finale in het voetbal te spelen krijg toch niet vaak, dus na die match tegen Frankrijk was de kater groot. Uiteindelijk kwam de fierheid na dat brons toch weer bovendrijven, maar toch... Ik kan ook moeilijk naast het voetbalschandaal in eigen land kijken. Je weet dat het voetbal naast mooie ook lelijke kanten heeft. Als die lelijke kanten dan zo nadrukkelijk naar boven komen, wekt dat voor iedere liefhebber van voetbal een vorm van teleurstelling en ook boosheid op.”

Wuyts: “Start van de Tour nuloperatie”

“De eerste week van de Tour. Met stip. Die was dit jaar gewoon onverkoopbaar. Je moet al flink wat ervaring hebben om daar als commentator iets van te maken. De Roubaix-rit was een welgekomen verandering, maar ook daar had ik meer van verwacht. Er was averij, maar niet van sportieve aard. De eerste tien dagen van de Ronde van Frankrijk zijn dit jaar een volkomen nuloperatie geweest.

Dewulf: “Je zag Goffin helemaal ‘plat’ vallen in Parijs”

“Ik kies niet voor het seizoen van Goffin, maar voor één wedstrijd. Zijn vierde ronde op Roland Garros. David kende toen ook al een moeilijk seizoen, had een bal tegen zijn oog gekregen in Rotterdam enzovoort. Ook in Parijs liep het niet van een leien dakje met onder meer een partij over twee dagen tegen Gaël Monfils. Plots zagen we een kans voor die vierde ronde. De tabelhelft lag helemaal open, maar dan struikelde Goffin over Marco Cecchinato. Zeker geen slechte speler, maar iemand waarvan een goeie David gewoon altijd moet winnen. Je zag David in die wedstrijd mentaal helemaal ‘plat’ vallen. Het was vooral mentaal op.”

→ 5. OP WAT HOOP JE VOOR 2019?

Breckx: “Hun killersinstinct weer vinden”

“Qua Belgische wielermomenten was 2018 toch een eerder mager jaar. Ik wil niemand aanvallen, maar ik hoop toch dat enkele landgenoten vooral in het klassieke voorjaar hun killersinstinct terug zullen vinden. Greg Van Avermaet bijvoorbeeld, maar ook Sep Vanmarcke en Oliver Naessen. Het is leuk hoe ze pieken naar het voorjaar en de wedstrijden kleur geven. Maar ze moeten proberen om die koersen nu echt ook te wínnen. Daarnaast word ik in 2019 vader, dus sport wordt toch ook weer even de belangrijkste bijzaak ter wereld.”

Calvo: “Dat Anderlecht zijn draai weer vindt”

“Ik hoop dat mooie kant van de sport kan zegevieren, in het bijzonder voor het voetbal. En voorts: dat Anderlecht zijn draai terug vindt. En dat KV Mechelen terugkeert naar daar waar ze thuis horen, in 1A.”

Wuyts: “Hoop dat Van Avermaet ‘zijn’ Ronde wint”

“De overwinning in een monument door een landgenoot. Dit jaar hadden we vooral Sagan en Terpstra, maar een landgenoot op het hoogste schavot ontbrak in de wielermonumenten. We waren sterk in de breedte, dat wel, soms met zes man in de top tien. Naar mijn gevoel maken we nog steeds het meest kans in een kasseimonument. Hetzij de Ronde van Vlaanderen, hetzij Parijs-Roubaix. Naar wie ik dan kijk om ons land die zege te bezorgen? De mannen die het nu in de breedte goed doen en zij die zo’n zege als verwachting stellen. Van Avermaet moet nog steeds ‘zijn’ Ronde van Vlaanderen winnen.”

Dewulf: “Ik gun het Darcis echt van harte”

“Ik heb een algemene wens voor een specifiek iemand. Ik wil Steve Darcis een goede gezondheid toewensen. Het vergt ongelooflijk veel moed om je racket op je 34ste één jaar aan de kant te laten liggen om je lichaam rust te gunnen. Steve is al een keer of twee in zijn carrière uit de doden opgestaan na een blessure en nu wil hij dat een derde keer doen. Ik hoop dat hij nog een jaar op niveau kan meedraaien zonder nieuwe of grote blessures. Zo kan hij eindigen in schoonheid en dat gun ik hem écht van harte.”