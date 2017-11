Zwitserse Bencic steekt derde WTA-titel op zak Redactie

14u10

Bron: Belga 0 AFP Tennis Belinda Bencic (WTA 165) heeft het WTA-toernooi in het Thaise Hua Hin (hard/125.000 dollar) op haar naam geschreven. De 20-jarige Zwitserse klopte in de finale Su-Wei Hsieh (WTA 96) uit Taiwan in twee sets: 6-3 en 6-4.

Het is voor Bencic haar derde WTA-titel uit haar loopbaan. In 2015 won ze de toernooien van Eastbourne en Toronto. De Zwitserse werkte in Thailand haar zevende WTA-finale af. De partij nam één uur en 37 minuten in beslag.

EPA