Zwitserland wint Hopman Cup - Anderson verslaat Darcis-killer in finale Pune

05 januari 2019

16u25

Bautista Agut pakt negende ATP-titel in Doha

Roberto Bautista Agut (ATP 24) heeft het ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/1.313.215 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale haalde de Spanjaard het in drie sets van de Tsjech Tomas Berdych (ATP 71), die in Doha zijn rentree vierde na maanden blessureleed. Het werd 6-4, 3-6, 6-3. Voor Bautista Agut staat de teller nu op negen ATP-titels. Het was de eerste keer in vier confrontaties dat de Spanjaard van Berdych kon winnen.

Kevin Anderson steekt eindwinst op zak in Pune

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6) heeft het ATP-toernooi in het Indiase Pune (hard/527.880 dollar) op zijn naam geschreven. Anderson rekende in de finale af met de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 100) in drie spannende sets: 7-6 (7/4), 6-7 (2/7) en 7-6 (7/5). De partij nam 2 uur en 47 minuten in beslag. Karlovic maakte in de halve finales nog een einde aan de titelambities van Steve Darcis. Anderson won in zijn loopbaan vijf ATP-titels, waarvan twee (Wenen en New York) vorig jaar. Nu voegt hij er dus een zesde aan toe. Karlovic blijft steken op acht titels, bij hem dateert de laatste al van 2016.

Zwitserland verovert nieuwe eindzege in Hopman Cup na winst in gemengd dubbelspel tegen Duitsland

Zwitserland heeft de finale van de 31ste Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, op zijn naam geschreven.

Zwitserland toonde zich in de eindstrijd in het Australische Perth sterker dan Duitsland met 2-1. Roger Federer (ATP 3) zorgde voor een Zwitserse voorsprong na een overwinning tegen Alexander Zverev (ATP 4) in twee sets: 6-4 en 6-2. Angelique Kerber (WTA 2) stelde nadien gelijk met een zege in twee sets tegen Belinda Bencic (WTA 54): 6-4 en 7-6 (8/6). In het beslissende gemengde dubbelspel versloegen Federer en Bencic na een nagelbijter van 1 uur en 4 minuten Zverev en Kerber: 4-0, 1-4 en 4-3 (5/4).

De finale was een heruitgave van vorig jaar. Ook toen zegevierden de Zwitsers met 2-1, volgens exact hetzelfde patroon. Federer en Kerber wonnen hun enkelmatch, Bencic en Federer vervolgens het beslissende dubbel. Zwitserland won het toernooi daarnaast ook nog 1992 en 2001, met toen een piepjonge Federer naast Martina Hingis. Duitsland staat twee keer op de erelijst, na zeges in 1993 en 1995.

Elise Mertens in eerste ronde tegen Anett Kontaveit

Elise Mertens (WTA-12) werd voor de eerste ronde van het WTA-toernooi van Sydney (823.000 dollar), dat zondag van start gaat, tegen Anett Kontaveit (WTA-20) uitgeloot. De 23-jarige Limburgse gaf haar Estlandse leeftijdsgenote twee keer eerder partij. In 2017 won Kontaveit in de kwalificaties in Biel met 7-5, 6-7 (2/7) en 6-1, vorig jaar nam Mertens in de eerste ronde in Zhuhai met 6-3 en 6-1 revanche. Ook die twee duels werden op hardcourt uitgevochten.

Flipkens niet naar dubbelspelfinale in Auckland

Kirsten Flipkens en haar Zweedse partner Johanna Larsson hebben zich in het dubbelspel niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/250.000 dollar).

De Belgisch-Zweedse tandem verloor in de halve finales van de Nieuw-Zeelandse Paige Mary Hourigan en de Amerikaanse Taylor Townsend in twee sets: 6-3 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 20 minuten.

Flipkens (WTA 47) verloor woensdag in drie sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86) in de tweede ronde van het enkelspel. Het werd 6-4, 1-6 en 6-1.

Andreescu in finale Auckland tegen Görges

Bianca Andreescu (WTA 152) zet haar verrassende zegereeks op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) voort. De pas 18-jarige Canadese bereikte na drie kwalificatierondes de hoofdtabel en staat nu in de finale.

Andreescu klopte in de halve finales de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 28) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 23 minuten. In de finale wacht Julia Görges (WTA 14). De Duitse, het tweede reekshoofd, haalde het in haar halve eindstrijd van de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 50) in twee sets: 6-1 en 7-6 (8/6). Deze wedstrijd nam 1 uur en 28 minuten in beslag.

Andreescu, die onderweg in Auckland onder meer afrekende met het Deense topreekshoofd Caroline Wozniacki (WTA 3) en de Amerikaanse Venus Williams (WTA 39), maakt jacht op haar eerste WTA-titel. Görges won er in haar loopbaan al zes.

Sabalenka verovert eindzege WTA Shenzhen

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 13) heeft het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/750.000 dollar) op haar naam geschreven.

De 20-jarige Sabalenka, het eerste reekshoofd, haalde het in de finale van de Amerikaanse Alison Riske (WTA 62) in drie sets: 4-6, 7-6 (7/2) en 6-3. De partij duurde 2 uur en 11 minuten. Het is voor de Wit-Russische de derde WTA-titel, na successen vorig jaar in New Haven en Wuhan. Riske maakte jacht op een tweede eindzege.

Eerder op de dag plaatste Sabalenka zich voor de eindstrijd na een zege tegen de Chinese Wang Yafan (WTA 70) in twee sets: 6-2 en 6-1. Riske haalde het ten koste van de Russin Vera Zvonareva (WTA 109), die opgaf toen de Amerikaanse met 6-0 en 1-0 aan de leiding stond.

Tsurenko treft Pliskova in finale Brisbane

De Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 27) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) nemen het in de finale van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar) tegen elkaar op.

Tsurenko klopte in de halve finales de Japanse Naomi Osaka (WTA 5) in twee sets: 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 6 minuten. Pliskova toonde zich dan weer in twee sets sterker dan de Kroatische Donna Vekic (WTA 34): 6-3 en 6-4. Deze partij nam 1 uur en 22 minuten in beslag.

Tsurenko veroverde in haar loopbaan al vier WTA-titels, Pliskova stak elf eindzeges op zak. Begin 2017 was ze al een keer de beste in Brisbane.

Japanner Nishikori en Rus Medvedev bikkelen om eindwinst in Brisbane

De Japanner Kei Nishikori (ATP 9) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 16) spelen de finale van het ATP-toernooi in het Australische Brisbane (hard/527.880 dollar).

Nishikori, het tweede reekshoofd, rekende in de halve finales af met de Fransman Jérémy Chardy in tweemaal 6-2. De partij duurde 1 uur en 7 minuten. Medvedev, reekshoofd nummer 4, haalde het dan weer van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 239) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2. Deze wedstrijd nam 1 uur en 24 minuten in beslag.

Nishikori veroverde in zijn carrière elf ATP-titels, maar de laatste dateert al van 2016 in Memphis. Medvedev telt drie eindzeges, allen behaald in 2018.

Greet Minnen neemt eerste horde in kwalificaties Hobart

Greet Minnen (WTA 348) heeft zich verzekerd van een plaats in de tweede (en laatste) kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar).

De 21-jarige Minnen klopte in de eerste kwalificatieronde de Britse Katie Boulter (WTA 97) in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-1. De wedstrijd duurde 1 uur en 47 minuten. Om een plek in de hoofdtabel moet onze landgenote voorbij de Française Fiona Ferro (WTA 102). Zij haalde het van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86) in drie sets: 6-3, 6-7 (6/8) en 6-3.

Alison Van Uytvanck (WTA 49) staat in de hoofdtabel in de eerste ronde tegenover de Duitse Mona Barthel (WTA 77). Het is wel nog afwachten hoe het gesteld is met de voetblessure van de Grimbergse. Op het toernooi van Auckland kwam ze in de eerste ronde ten val en moest opgeven met pijn aan de achillespees. Kirsten Flipkens (WTA 47) is de tweede Belgische op de hoofdtabel. Zij mag het opnemen tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 80).

De voorbije twee jaar ging de titel in Hobart naar Elise Mertens. De Limburgse is er dit jaar niet bij.

