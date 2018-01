Zwitserland viert derde eindwinst in Hopman Cup - Svitolina wint tiende WTA-toernooi DMM

Zwitserland verovert eindzege na winst in gemengd dubbelspel

Zwitserland heeft de Hopman Cup op zijn naam geschreven. Roger Federer (ATP 2) en Belinda Bencic (WTA 74) rekenden in het beslissende gemengde dubbelspel af met de Duitse tandem Alexander Zverev (ATP 4) en Angelique Kerber (WTA 21) in 4-3 en 4-2. Zwitserland wint de finale zo met 2-1.

Federer opende eerder de score voor Zwitserland na winst (6-7 (4/7), 6-0 en 6-2) tegen Zverev. Nadien hing Kerber via een 6-4 en 6-1 zege tegen Bencic de bordjes op gelijke hoogte.

Zwitserland won de Hopman Cup ook al in 1992 en 2001. Bij die laatste eindzege vormde Federer een team met Martina Hingis. Duitsland telt twee overwinningen.

Fransman Gilles Simon verrast Kevin Anderson en wint dertiende ATP-titel

Gilles Simon (ATP 89) heeft het ATP-toernooi in het Indiase Puna (hardcourt/501.345 dollar) op zijn naam geschreven. De Fransman klopte in de finale de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 14) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-2. De wedstrijdklok gaf na afloop een uur en 36 minuten aan.

Simon verovert zo de dertiende ATP-titel uit zijn carrière, de eerste sinds de Marseille Open in februari 2015. Voor Anderson zou het de vierde trofee geweest zijn.

Simona Halep pakt eindzege in Shenzhen

Simona Halep (WTA 1) heeft het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/750.000 dollar) op haar naam geschreven. De Roemeense klopte in de finale de Tsjechische titelverdedigster Katerina Siniakova (WTA 47) in drie sets: 6-1, 2-6 en 6-0. De partij nam een uur en twaalf minuten in beslag.

Halep verovert in China haar zestiende WTA-toernooizege. Ook in 2015 was ze in Shenzhen de beste. De Roemeense nummer één van de wereld maakt wel nog altijd jacht op een eerste overwinning op een grandslamtoernooi.

Voor Siniakova zou het een derde titel geweest zijn. Vorig jaar won ze naast het toernooi van Shenzhen ook dat van het Zweedse Bastad.

Svitolina wint tiende WTA-toernooi

Elina Svitolina (WTA 6) heeft het WTA-toernooi in Brisbane op haar naam geschreven. De Oekraïense versloeg in de finale de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 88), die een wildcard had gekregen, in twee korte sets: 6-2 en 6-1. De partij nam een uur en vijf minuten in beslag.

Het is de eerste maal in haar loopbaan dat Svitolina het toernooi in Brisbane wint. In totaal staan nu tien WTA-titels op haar palmares. Twee keer eindigde ze als runner-up.

Flipkens en Van Uytvanck bereiken tweede kwalificatieronde in Hobart

Kirsten Flipkens (WTA 75) en Alison Van Uytvanck (WTA 76) hebben de eerste kwalificatieronde overleefd van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar).

Flipkens rekende na een uur en 52 minuten af met thuisspeelster Masa Jovanovic (WTA 598) in drie sets: 6-7 (4/7), 6-1 en 6-0. Van Uytvanck won in twee sets (6-3 en 7-5) en een uur en 31 minuten van een andere Australische, Jessica Moore (WTA 428), die net als Jovanovic een wildcard gekregen had.

In de volgende ronde wacht voor Flipkens de Australische Naiktha Bains (WTA 367). Van Uytvanck moet het veld op tegen de Slowaakse Jana Cepelova (WTA 109). Als de Belgen winnen, bereiken ze de hoofdtabel.

Elise Mertens (WTA 36), die het toernooi vorig jaar op haar naam schreef en tweede reekshoofd is, treft in de eerste ronde van de hoofdtabel een qualifier. In de achtste finales neemt ze het op tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 71) of de Australische wildcard Lizette Cabrera (WTA 152).

Nick Kyrgios tennist zich naar finale tegen Amerikaan Ryan Harrison

Nick Kyrgios (ATP 21) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Australische Brisbane. De thuisspeler klopte in de halve finales titelverdediger Grigor Dimitrov (ATP 3) in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-4. De partij nam één uur en 33 minuten in beslag.

De 22-jarige Kyrgios neemt het in de finale op tegen Ryan Harrison (ATP 47). De 25-jarige Amerikaan had in zijn halve finale verrassend veel moeite met de 18-jarige Alex de Minaur (ATP 208), die van de organisatie een wildcard had gekregen. Harrison won de partij uiteindelijk na twee uur en 37 minuten in drie sets 4-6, 7-6 (7/5) en 6-4.

Kyrgios gaat op zoek naar de vierde titel in zijn loopbaan. Tegenstander Harrison aast op zijn tweede trofee. De Australiër won beide onderlinge duels tot dusver.

Wozniacki - Görges is finale in Auckland

Caroline Wozniacki (WTA 3) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Het Deense eerste reekshoofd klopte in de halve finales de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 122) met tweemaal 6-4.

Wozniacki neemt het in de finale op tegen Julia Görges (WTA 14). De Duitse rekende in haar halve finale zonder al te grote problemen af met Su-Wei Hsieh (WTA 32) uit Taiwan in 6-1 en 6-4.

Het wordt de tiende partij tussen beide speelsters. Wozniacki leidt in de onderlinge duels met 5-4. Görges maakt jacht op haar vierde titel, terwijl haar tegenstandster er 27 op haar naam heeft staan.

