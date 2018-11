Zverev wipt na Masterszege naar plaats 4, Goffin blijft 22e YP

19 november 2018

09u48

Bron: Belga 0 Tennis Alexander Zverev springt dankzij de eindzege die hij op de ATP Finals in Londen behaalde naar de vierde plaats op de ATP-ranking. De 21-jarige Duitser wisselt van positie met de Argentijn Juan Martin del Potro, die er door blessureleed niet bij was in de O2 Arena.

Deze positiewissel is de enige verschuiving in de top twintig. De Serviër Novak Djokovic, die in de finale zijn meerdere moest erkennen tegen Zverev, sluit het tennisseizoen af als nummer 1. Die zekerheid had 'Nole' al voor de Masters.

De Spanjaard Rafael Nadal, afwezig in Londen, en de Zwitser Roger Federer, die in de halve finale verloor van Zverev, maken de top drie vol.

David Goffin besluit 2018 op de 22e plaats. Lager op de ranking is er lichte winst voor Ruben Bemelmans (+2, 118e) en Arthur De Greef (+6, 224e).

Elise Mertens behoudt dertiende plaats op ongewijzigde WTA-ranking

Elise Mertens blijft nummer 13 van de wereld in het vrouwentennis. In de top 30 zijn er geen verschuivingen omdat voor quasi alle (sub)toppers het seizoen 2018 voorbij is. Op de kalender staan alleen nog enkele kleinere 125K Series toernooien.

De titel in Taipei was voor de Thaise Luksika Kumkhum. Zij wipt door die eindzege van plaats 81 naar 66. In Houston toonde de Chinese Shuai Peng zich de beste. Zij maakt een grote sprong van 296 naar 183.

De Roemeense Simona Halep sluit 2018 af als nummer één voor de Duitse Angelique Kerber en de Deense Caroline Wozniacki.

Naast Mertens staan nog twee Belgen in de top honderd: Kirsten Flipkens op 48 en Alison Van Uytvanck op 50.